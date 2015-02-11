港报社评：印佣受虐背离文明，雇主可耻香港蒙羞--明报2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
印尼女佣Erwiana 被虐待案件，法官裁定女雇主罗允彤罪名成立，即时收押，稍后判她坐牢。香港一贯被认为是文明理性的国际大都会，却发生令人发指的虐待女佣事件，虽云只是罗允彤的个人极端行为，并无普遍性，但是香港的形象已受损害，期望此事在社会引起足够警惕，使家佣与雇主的关系能处于正常状态，促进和谐。
女雇主的所作所为，被批评为可耻，香港因而蒙羞，文明社会的形象受到损害。此事说明香港的社会建设蔚然可观，不过美景背后反映出的教育素质、文明深度或相互关怀等软件建设，仍有不少阴暗角落，需要关注和提升。
家佣给香港社会释放强大生产力，对香港生产总值的贡献，与她们辛勤所得不成比例。从这些角度检视家佣的存在和职能，会感受到她们与香港的密切关系和重要性。
外地女佣来港打工，许多时候在当地要缴交一笔中介费用，她们来港工作的头半年，甚或更长时间所挣取的工资，都用来还债。对于教育水平较低、初来甫到、不识世途险恶的女佣，这往往给她们营造被欺负的处境，即使遭到不公平对待，为了还债也要哑忍。Erwiana 被揭发遭虐待之后，当地曾经提到改变中介制度，减少印佣置身不公平环境，可是事态冷却之后再无进展，中介制度依旧；唯有寄望印尼当局勿3分钟热度，积极协助国人在更公平情况下到外地打工，减少后顾之忧。
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)