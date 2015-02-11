港报社评：印佣受虐背离文明，雇主可耻香港蒙羞--明报2月11日

印尼女佣Erwiana 被虐待案件，法官裁定女雇主罗允彤罪名成立，即时收押，稍后判她坐牢。香港一贯被认为是文明理性的国际大都会，却发生令人发指的虐待女佣事件，虽云只是罗允彤的个人极端行为，并无普遍性，但是香港的形象已受损害，期望此事在社会引起足够警惕，使家佣与雇主的关系能处于正常状态，促进和谐。

女雇主的所作所为，被批评为可耻，香港因而蒙羞，文明社会的形象受到损害。此事说明香港的社会建设蔚然可观，不过美景背后反映出的教育素质、文明深度或相互关怀等软件建设，仍有不少阴暗角落，需要关注和提升。

家佣给香港社会释放强大生产力，对香港生产总值的贡献，与她们辛勤所得不成比例。从这些角度检视家佣的存在和职能，会感受到她们与香港的密切关系和重要性。

外地女佣来港打工，许多时候在当地要缴交一笔中介费用，她们来港工作的头半年，甚或更长时间所挣取的工资，都用来还债。对于教育水平较低、初来甫到、不识世途险恶的女佣，这往往给她们营造被欺负的处境，即使遭到不公平对待，为了还债也要哑忍。Erwiana 被揭发遭虐待之后，当地曾经提到改变中介制度，减少印佣置身不公平环境，可是事态冷却之后再无进展，中介制度依旧；唯有寄望印尼当局勿3分钟热度，积极协助国人在更公平情况下到外地打工，减少后顾之忧。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘