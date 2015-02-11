港报社评：不容中介公司对虐佣卸责--星岛日报2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
印尼女佣Erwiana在港经历了7个月的地狱式打工生涯，虐待她又不发工资的女雇主罗允彤昨日被定罪候判。案中雇主的残酷程度固然令人发指，而中介公司的卸责态度亦令人遗憾。
法庭今次审理的案件，涉及同1雇主先后聘用的其中3名印佣，结果雇主被裁定虐待其中2名印佣罪成。雇主儿子曾供称家中7年换了超过10个外佣，案情又指出不止一个印佣向中介公司求助，或要中介公司派人到场调解。要是中介公司多一点关心事主的苦况，虐佣事件早一点揭发，或许可以避免暴行升级到Erwiana承受的程度。
印佣好使好用，不应该等如好欺负。可是，部分雇主却以她们为出气袋。她们人生路不熟，中介公司往往是她们认识的唯一本地求助途径。当局现时有规定中介公司在外佣正式上班前为她们提供香港宿舍，这些宿舍可以成为她们受虐离开雇主时的庇护所。
面对外佣求助，中介公司居中调解，做法合理，部分中介公司对情节严重者会协助外佣向警方举报，另有部分中介公司则倾向偏帮雇主，又不鼓励外佣向警方举报施虐雇主，还为雇主介绍新外佣，结果形成对雇主暴行的纵容。
Erwiana事件曝光后，劳工处规定中介公司要安排新来港外佣修读半日课程，了解自己的权益和保障。这些宣传教育并不足够。劳工及福利局局长张建宗昨日表示，在今年内会提出一些工作守则以进一步规管外佣的中介公司。当局更需要明订中介公司面对外佣求助要负担的义务。
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)