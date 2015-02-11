港报社评：不容中介公司对虐佣卸责--星岛日报2月11日

印尼女佣Erwiana在港经历了7个月的地狱式打工生涯，虐待她又不发工资的女雇主罗允彤昨日被定罪候判。案中雇主的残酷程度固然令人发指，而中介公司的卸责态度亦令人遗憾。

法庭今次审理的案件，涉及同1雇主先后聘用的其中3名印佣，结果雇主被裁定虐待其中2名印佣罪成。雇主儿子曾供称家中7年换了超过10个外佣，案情又指出不止一个印佣向中介公司求助，或要中介公司派人到场调解。要是中介公司多一点关心事主的苦况，虐佣事件早一点揭发，或许可以避免暴行升级到Erwiana承受的程度。

印佣好使好用，不应该等如好欺负。可是，部分雇主却以她们为出气袋。她们人生路不熟，中介公司往往是她们认识的唯一本地求助途径。当局现时有规定中介公司在外佣正式上班前为她们提供香港宿舍，这些宿舍可以成为她们受虐离开雇主时的庇护所。

面对外佣求助，中介公司居中调解，做法合理，部分中介公司对情节严重者会协助外佣向警方举报，另有部分中介公司则倾向偏帮雇主，又不鼓励外佣向警方举报施虐雇主，还为雇主介绍新外佣，结果形成对雇主暴行的纵容。

Erwiana事件曝光后，劳工处规定中介公司要安排新来港外佣修读半日课程，了解自己的权益和保障。这些宣传教育并不足够。劳工及福利局局长张建宗昨日表示，在今年内会提出一些工作守则以进一步规管外佣的中介公司。当局更需要明订中介公司面对外佣求助要负担的义务。

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