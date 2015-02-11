港报财经评论：A股牛生于减息死于重债--信报2月11日

A股牛生于减息死于重债/ 习广思

国统局昨天公布中国内地1月全国居民消费价格（CPI）按年涨0.8%，较市场悲观的预测0.9%更差，同期工业生产者出厂价格（PPI）按年降幅扩大至4.3%，也比预期的3.8%差。券商、银行分析报告都在“叫板”人行快点减息降准，相关报告铺天盖地，投资者受落又捞底买A股。然而，理性投资者应该知道，以上数据非好消息，中国经济隐含风险不低。民生证券宏观分析指出，中国内地1月通胀低位徘徊最主要的原因是经济持续下行，导致实体总需求不足，稳增长的力度和强度难以抵销楼价下行、私营部门投资下降。出于通缩和金融风险防范的考虑，货币还会继续宽松，2月降准不会是货币宽松的终点。

海通宏观经济报告指出，中国内地1月经济开局不佳，人民币短期贬值、经济通胀低迷等，均令人行有需要加大宽松力度。考虑到本轮经济增速已经创出24年新低，通缩风险甚于2005年，减息降准次数应不会低于历史，未来应至少还有1次以上减息，两次以上降准。昨天上证指数升约1.5%应对以上数据，究竟由减息降准导引的这场A股牛市能否延续？日前看到一份报告颇值得分享，在市场一片牛市声中，美银美林全球研究部却认为中国股市熊市难驯。

该行指出，中国A股和H股仍未收复多年熊市的失地，即使不考虑信贷紧缩的影响（出现信贷紧缩的时间难以预测），预计中国股市未来一、两年内顶多是区间波动格局，市场波动性可能更大。未来几个月内，预计经近期上涨过后，市场最终会向下行。很多人认为，监于中国利率较高，政府可能减息以提振增长并稳定市场。虽然这是可能之举，但美林分析员判断，股市实现软着陆机会较低，原因是债务增长持续高企，加上担心可能再次引发房地产炒卖活动，政府现在可选择的措施有限。衡量股市总体方向最重要的因素是企业部门的偿付能力，总体上中国的企业部门，包括地方政府融资平台，自2008年以来债务负担普遍加大，产能扩大过多，而且往往在错误的领域扩产，这正是中国现在面临显着通缩压力的主要原因。由于需求不足，预计未来可能出现企业债务集体违约的现象。

____________________________________________________________________________

美元兑日圆有力挑战121/ 苏子

美元兑日圆自上月20日开始便一直受制于20天平均线阻力（117.90），此情况终于在上周更因美国公布远较市场为佳的1月份就业报告而顺利以大阳烛突破，而上周五美元兑日圆所造的119.22日圆高位刚好为日线一目均衡图顶部阻力，亦在去年的121.85日圆高位跌至去年12月16日的115.55日圆低位的61.8%反弹目标附近。踏入本周后，美元兑日圆主要在118.30日圆至119.10日圆间窄幅整固，始终未能顺利突破此反弹目标阻力。

不过，由于汇价这两天所造的低位可以一直稳守在早前一直屡攻不破的20天平均线阻力以上，故相信这两天的整固有利汇价组织后市上升旗形。因此，稍后一旦突破上述的反弹目标阻力，相信有力挑战121.00/121.30日圆阻力区，若能顺利突破此区域，料将有力突破去年的121.85日圆高位阻力。美元兑加元自上月30日触及1.2798日圆高位后便见顶回落，随后的两个交易天一度急挫至1.2351日圆低位才能喘定跌势。最近五个交易天美元兑加元主要在1.2375日圆至1.2595日圆间反覆争持，并使日线图上呈现一个敏感三角形的待变形态。

由于美元兑加元最近两个交易天一直保持在10天平均线以下波动，故相信汇价向下突破三角形底部的机会略高，若汇价在跌至三角形底部后可以迅即急挫至20天平均线支持以下，并在之下收市，预料汇价将可向下作出更深的调整市，目标将指向去年底1.1561日圆低位开始的升幅的61.8%调整目标。截至本周一为止，黄金ETF-SPDAGoldTrust的持仓量已连续三个交易天保持持平状况，并未受到上周五金价向下破位急挫而有明显变化，这反映市场仍担心地缘政治因素及市场对风险的预期，故没有减持黄金仓位，相信这将为金价带来支持。短期内金价若成功稳守在50天平均线的1228.40美元以上不破，料整体走势将以上试上周五高低波幅的61.8%及76.4%反弹目标为主。目前两者分别处于1253.30美元及1259.22美元水平。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘