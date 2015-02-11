港报财经评论：大市欠焦点，佳绩股领航--经济日报2月11日

大市欠焦点，佳绩股领航/ 林瑞芬 希腊大选后，债务问题仍在处理，甚至有可能退出欧元区，外围风险未平。加上，A股临近春节整固势持续为主，港股好淡争持依然。港股成交额昨只有640亿港元，昨收24,528，微涨0.03%。技术上，短期在窄幅24,300至25,000上落，不容失守24,300，不然小双顶成形，量度跌幅约至23,600。国指昨升0.4%，至11,695。走势上，受制12,000，11,500及11,000为后市两级支持，以11,000支持力较强。中国1月通胀显着降至0.8%，比预期1%还要低，通缩压力果然强于通胀，相信中国内地不敢怠慢，春节前续放水，人行昨开展14及21日逆回购，共放水800亿港元。只要A股维持有限度调整，守3,000附近，待政策出台解困，消化IPO后仍有望踏上升途，阻力为3,400，昨收3,141，回升1.5%，但成交未配合。 大市乏善足陈，过完春节，将迎业绩潮。早前联想 乘优于预期的季绩攀升，无疑，在目前环球经济疲弱下，佳绩是对股价最好的支持及刺激。盘点券商预测，对友邦保险 2月底将公布业绩有冀望。据Jefferies本周预测，友邦2014年财政年度的新业务价值将增长21%，内涵价值增长8.4%至3美元左右，经营溢利增长13%以及纯利增长13.5%。预计其2015年度内涵价值为3.4美元左右，如以PEV为1.89倍为目标的话，股价的目标价50港元。 美银美林上月底报告预测，友邦2014年财政年度的新业务价值增长率料由20.4%升至21.4%。这是建基于早前公开数据推论，中国、南韩、泰国及香港的保费增长维持强劲，其中中国地区的下半年保费增长12%，高于行业增长率约7%。泰国年度化首年保费增长，由上半年的1.2%，加快至下半年的6.6%。韩国的增长亦由上半年的13%，加快至下半年的19%。香港首九个月增长达19%。预期2015年及2016年度，新业务价值的增长仍维持双位数字，分别为20%及18%，故将友邦目标价由47港元上调至52港元，评级“买入”。据美银美林认为，友邦保险的新业务价值在2015至2016年维持增长，至少有五个原因：一是在2013年下半年度收购了马来西亚ING，将持续产生协同效应。二是据早期的公司管理层提示，中国内地高净值客户长期储蓄/年金产品以及在香港中国内地客户美元保单仍有强劲需求。三来，从与花旗银行联合的协同效应，将在2015年财年的下半年度逐步实现。四是韩国业务有改善。五是，泰国和新加坡代理生产力不断升级。数风险，则主要来自长期债息仍有所回落，以及强势美元，会为友邦带来不利的汇率影响。

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量宽治通缩，间接利股市/ 余少文 中国内地1月通胀降至0.8%，通缩阴霾浮现，再加上中国“走出去”遇到阻力。外围遭量宽包围，中国内地今年或要多次减息降准，才是大市反弹的动力。A股昨日先跌后升，带动国企指数升47点或0.4%，收报11,695点，成交额98亿港元，只有44%主板H股随大市回升；红筹指数跌2点，收报4,533点，成交额57亿港元。要留意国指10天平均线随时跌穿50天平均线，发出“死亡交叉”讯号，届时或会令国指进一步下挫。 中港股市齐低开，主要是中国内地1月通胀和PPI都差于预期，通胀低见0.8%，是五年多低位，乐观是低通胀，但悲观是九个月内由2.5%降至0.8%，回落过急，令人担心通缩来临，尤其1月PPI下跌4.3%，同样是五年多以来最大跌幅，即使是环比下跌1.1%，也是近数年以来最大的跌幅，再加上1月PMI回落，以及外贸数据远差于预期，可以肯定指数1月经济显着下滑。 2月中旬是农历年，过去在农历年前一个月的通胀通常上升。虽然今年1月食品价格同比升1.1%，影响CPI升0.37%，但国际油价下跌又拖低物价，如车用燃料及零配件同比下跌18.3%，环比跌6.7%，是跌幅最大的分类，相信2月和3月的通胀仍然会偏低，通缩阴霾也会挥之不去，或多或少会对大市带来压力。除了通胀偏低外，因应2月有农历年因素，故2月经济同样下滑的机会甚高，即使3月经济好转，相信整个第一季度经济增长有机会降至7%左右，对于中国去年底放水冀推动经济的原意，似乎有点背道而驰，故市场都揣测中国今年会有多次减息和降准。尽管上周降准对大市的刺激有限，大市日后对于减息或降准的敏感度会下降，但中国放水始终可以搞活A股，若然落重药，也可以推高大市，只是短期或要先继续整固，待消化沽压后才可重拾升浪。

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