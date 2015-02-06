芝加哥期市：小麦期货走坚，周线有望为七周来首次收高

3月玉米期货 周线上涨4.5 %，创下10月底以来最大单周涨幅。 埃及国营谷物采购机构可能很快宣布仅采购美国小麦的标案，藉此运用美国为其提供的 1亿美元信贷。 大豆期价上扬，马来西亚棕榈油期货走高，提振全球植物油市场，因市场认为印尼计划 增加生物柴油的补贴，将使混合棕榈油有利可图。 1月29日止当周，美国大豆出口销售达市场预估区间高端，但为10月以来次低，显示出 现季节性放缓。 - --------------------------------0124GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 529.25 3.50 +0.67% +3.57% 549.13 55 CBOT玉米 386.50 1.25 +0.32% +0.78% 390.38 55 CBOT大豆 984.75 3.50 +0.36% +1.31% 1004.67 52 CBOT稻米 $10.55 $0.09 +0.91% +2.88% $11.25 39 美国原油 $50.94 $0.46 +0.91% +5.14% $49.02 58 汇率 欧元/美元 $1.147 -$0.001 -0.09% +1.07% 美元/澳元 0.782 0.003 +0.35% +0.93% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪)