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货币新闻 | 2015年 2月 6日 星期五 10:17 BJT

芝加哥期市：小麦期货走坚，周线有望为七周来首次收高

3月玉米期货 周线上涨4.5 %，创下10月底以来最大单周涨幅。
    
    埃及国营谷物采购机构可能很快宣布仅采购美国小麦的标案，藉此运用美国为其提供的
1亿美元信贷。
    
    大豆期价上扬，马来西亚棕榈油期货走高，提振全球植物油市场，因市场认为印尼计划
增加生物柴油的补贴，将使混合棕榈油有利可图。 
    
    1月29日止当周，美国大豆出口销售达市场预估区间高端，但为10月以来次低，显示出
现季节性放缓。
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           529.25     3.50  +0.67%    +3.57%     549.13   55
    CBOT玉米           386.50     1.25  +0.32%    +0.78%     390.38   55
    CBOT大豆           984.75     3.50  +0.36%    +1.31%    1004.67   52
    CBOT稻米           $10.55    $0.09  +0.91%    +2.88%     $11.25   39
    美国原油           $50.94    $0.46  +0.91%    +5.14%     $49.02   58
    汇率
    欧元/美元          $1.147  -$0.001  -0.09%    +1.07%
    美元/澳元           0.782    0.003  +0.35%    +0.93%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪)
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