香港个股：佳兆业寻求所有选项以偿还2020年到期的债券利息

路透香港2月6日 - 陷于违约危机的中国房地产商--佳兆业 一名公司人士周五表示，正寻求所有选项以偿还2020年到期的债券利息。

上月8日佳兆业未能如期支付2020年到期债券 的2,600万美元应付利息，假如公司未能在2月9日（下周一）的宽限期前偿付，其将成为首家离岸债违约的中国房地产商。

＂我目前能够告知的是公司正就此事寻求所有的安排。＂佳兆业投资者关系部官员Frank Chen接受路透电话查询时表示。

但他否认Debtwire的一篇报导公司正＂积极准备＂支付有关利息。

＂我并未获管理层告知我们将准备支付有关利息，而我亦未有对任何记者或佳兆业的投资者表示公司准备偿还该等款项。＂他说。（完）