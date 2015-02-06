俄罗斯金融：央行副总裁称如果危机加深，银行资本可能迅速耗尽

俄罗斯银行业者融资成本和贷款损失拨备去年跳增，伤害其获利并蚀及资本。西方因乌克兰危机而对俄罗斯采取制裁行动，使其银行业利用西方市场的管道受限。

Sukhov周四指出，他预期俄罗斯五大银行明年在整体银行资产份额将增至60%左右。它们多为国家掌控，包括Sberbank 和VTB 。

“整并的过程将非常迅速。”他说。

俄罗斯银行业未平仓外汇部位12月自140亿美元减至100亿美元，Sukhov表示这意味其汇损曝险已降低。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 李婷仪/龚芳)