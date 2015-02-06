俄罗斯金融：央行副总裁称如果危机加深，银行资本可能迅速耗尽

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
俄罗斯银行业者融资成本和贷款损失拨备去年跳增，伤害其获利并蚀及资本。西方因乌克兰危机而对俄罗斯采取制裁行动，使其银行业利用西方市场的管道受限。
Sukhov周四指出，他预期俄罗斯五大银行明年在整体银行资产份额将增至60%左右。它们多为国家掌控，包括Sberbank 和VTB 。
“整并的过程将非常迅速。”他说。
俄罗斯银行业未平仓外汇部位12月自140亿美元减至100亿美元，Sukhov表示这意味其汇损曝险已降低。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 李婷仪/龚芳)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。