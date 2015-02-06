台湾汇市：台币盘初区间整理，美非农数据揭露前交投趋淡

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透台北2月6日 - 台币兑美元 周五盘初在较窄幅区间游走。汇银人士表示，亚洲早盘非美货币多数波动不大，加上美国非农就业数据公布在即，市场观望之际让台币陷入区间整理，预估今日多数时间将狭幅来回。
市场人士指出，外资近日双向承作，交易盘在本地农历年长假逼近之际转向保守，只有一些实质需求的短线抛补来回，但量能亦不彰，让场上交投趋于淡静。不过今日邻近人民币 早盘升幅较大，亦引起交易员注意，认为仍有机会提供台币一定支撑。
〞大家还是在等非农数据出来后，看看有没有方向出来。〞一本地中型银行交易员说。
观察场上交投，交易员指出，进口商在31.440-31.450附近浮现美元买兴，外资在31.500附近亦显现美元卖盘，让盘势较为胶着。出口商部份则有些犹疑，目前场上动作不大，但一般预估出口商在农历年前仍将浮现本币需求，助益台币略略趋升。
此外，外资虽在台股已连续四日买超，但一早台股呈现跌势，预料外资汇入力道不会太大。本地时间上午10:15时，台湾加权股价指数 跌0.54%至9,461.01点。
台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超20.91亿台币，连续四个交易日买超共计244.4亿台币。
市场人士预估，今日台币将在31.420-31.490间交投。早盘台币主要交易区间落在31.450-31.483；上交易日区间则在31.350-31.484。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点变化不大，维持微幅溢价。一个月远汇报价 暂报31.455/31.480左右，上日纽约盘收在31.450。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.420-31.490
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--《综述》希德两国财长话不投机，欧洲央行举措重创希腊银行股 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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