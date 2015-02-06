日本已公布经济指标--2015/2/6

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
(.) 经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.5% r -1.8% r 2月15日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.2% +2.3% 2月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +2.5% +2.7% 2月26日 -- 工业生产(m/m) 12月 +1.0% p -0.5% r 2月16日 -- 失业率 12月 3.4% @ 3.5% @ 2月26日 -- 贸易收支(亿日圆) 12月 逆差6,607 逆差8,919 2月18日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 -3.4% -2.5% 2月26日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。