日本股市：早盘上涨，受美股涨势与油价反弹提振

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
“若美国就业数据表现强劲，对日本市场的直接影响可能是利多，因 为美元兑日圆可能升值，”瑞银财富管理主管Toru Ibayashi表示。 但他同时表示，从更广泛的角度来看，市场担忧美国升息可能导致全 球市场流动性缩紧，短期可能间接损及日本市场。 在美元兑日圆变动不大下，出口类股持稳。 Nikon 则逆势下挫，盘中一度重挫10%至逾三个月低位，因公 司下调本财年获利预估。 东证股价指数(TOPIX) 涨0.6%至1,418.93。JPX-日经400指数 则涨0.7%至12,864.92点。(完) (编译 陈宗琦/龚芳; 审校 戴素萍/郑茵)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。