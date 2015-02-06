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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 10:43 BJT

日本股市：早盘上涨，受美股涨势与油价反弹提振

“若美国就业数据表现强劲，对日本市场的直接影响可能是利多，因
为美元兑日圆可能升值，”瑞银财富管理主管Toru Ibayashi表示。
    
    但他同时表示，从更广泛的角度来看，市场担忧美国升息可能导致全
球市场流动性缩紧，短期可能间接损及日本市场。
    
    在美元兑日圆变动不大下，出口类股持稳。
    
    Nikon 则逆势下挫，盘中一度重挫10%至逾三个月低位，因公
司下调本财年获利预估。
    
    东证股价指数(TOPIX) 涨0.6%至1,418.93。JPX-日经400指数
 则涨0.7%至12,864.92点。(完)
      

 (编译 陈宗琦/龚芳; 审校 戴素萍/郑茵)
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