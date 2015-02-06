韩国汇市：韩元小升，大宗股票交易推动了韩元买需

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透首尔2月6日 - 韩国韩元兑美元 周五小升，现代格罗唯视( Hyundai Glovis)股票的大宗交易推动了韩元买需。 0200 GMT，韩元兑美元 报1,088.0，周四收盘报1,090.5。 三年期韩国公债3月期约 下滑1个基点，至108.72。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,088.0 1,090.5 日圆/韩元 9.2665/707 9.2339 韩国公债期货 * 108.72 108.73 韩国综合股价指数 1,946.31 1,952.84 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 孙茉莉; 审校 于春红)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。