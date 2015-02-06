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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 10:36 BJT

韩国汇市：韩元小升，大宗股票交易推动了韩元买需

路透首尔2月6日 - 韩国韩元兑美元 周五小升，现代格罗唯视(
Hyundai Glovis)股票的大宗交易推动了韩元买需。
    
    0200 GMT，韩元兑美元 报1,088.0，周四收盘报1,090.5。
    
    三年期韩国公债3月期约 下滑1个基点，至108.72。 
    
                                 0200GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,088.0       1,090.5
    日圆/韩元       9.2665/707        9.2339
    韩国公债期货 *          108.72        108.73
    韩国综合股价指数     1,946.31      1,952.84
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 于春红)
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