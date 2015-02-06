韩国股市：早盘小跌，现代摩比斯重挫逾4%

路透首尔2月6日 - 韩国股市周五早盘微跌，从周三触及的两个月高 位进一步回撤，表现不及周边股市，因遭遇外资抛售。 0200GMT，综合股价指数(KOSPI) 下跌0.33%报1,946.31点。 外资在主板卖超1,318亿韩元(1.211亿美元)股票。 现代格罗唯视(Hyundai Glovis) 上升0.6%，此前有消息 称，现代汽车集团主席郑梦九和他的儿子成功地悉数出脱现代格罗唯视的 13%股权，总值约1.16万亿(兆)韩元。 不过现代摩比斯(Hyundai Mobis) 大跌4.3%，此前郑氏家 族承诺两年的禁售期，令其无法出售更多现代格罗唯视股票，从而粉碎了 近期内撤回投资的前景。 能源类股上扬，因油价在剧跌后反弹。SK Innovation 攀 升2.8%，LG化学 上扬1.5%。(完)