韩国股市：早盘小跌，现代摩比斯重挫逾4%

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透首尔2月6日 - 韩国股市周五早盘微跌，从周三触及的两个月高 位进一步回撤，表现不及周边股市，因遭遇外资抛售。 0200GMT，综合股价指数(KOSPI) 下跌0.33%报1,946.31点。 外资在主板卖超1,318亿韩元(1.211亿美元)股票。 现代格罗唯视(Hyundai Glovis) 上升0.6%，此前有消息 称，现代汽车集团主席郑梦九和他的儿子成功地悉数出脱现代格罗唯视的 13%股权，总值约1.16万亿(兆)韩元。 不过现代摩比斯(Hyundai Mobis) 大跌4.3%，此前郑氏家 族承诺两年的禁售期，令其无法出售更多现代格罗唯视股票，从而粉碎了 近期内撤回投资的前景。 能源类股上扬，因油价在剧跌后反弹。SK Innovation 攀 升2.8%，LG化学 上扬1.5%。(完)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。