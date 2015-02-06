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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 11:00 BJT

台湾债市：10年债殖利率随美债弹升，观望美国非农数据

路透台北2月6日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周五盘初弹升。交易员表示，美国将于今晚公布非农就业数据，在相关变数厘清前交易商倾向退场观望，台债殖利率因而随着美债上扬。

交易员指出，除了非农数据外，下周二要标售30年公债、还有新10年券要发行前交易，再加上下周五就要封关，诸多变数对债市不利，此时应持盈保泰，不要贸然进出。

〞非农、油价弹升都对美债有压。〞一位证券商交易员说。

路透访查的分析师预计，1月美国非农就业岗位增加23.4万，不及12月的2 5.2万；失业率预计将维持在5.6%的六年半低点，平均时薪预计将增加0.3 %，12月意外下滑0.2%。

美国公债价格周四下滑，因交易商在美国公布1月非农就业报告前缩减公债仓位，不过市场跌势受限，因在磋商债务协议问题上希腊和欧元区伙伴关系紧张。 　

预估指标公债今日主要交投区间：

• 10年公债103/13 ：1.55-1.565%

本地时间10:53的最新报价：

• 10年公债103/13期殖利率弹1.89基点，报1.5600%，成交量5亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--《焦点》台湾公债标售频遭截标，不利债市发展且国库恐陷筹资困境

--美国债市：公债价格下滑，就业数据公布前市场关注希腊情势

--《分析》利率调整频受政治干预，新兴市场央行政策可信度面临考验 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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