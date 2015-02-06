中国黄金：2014年产量451.799吨，同比增长5.52%--黄金协会

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯坚持今年再升息两到三次的观点，称就业报告“令人鼓舞”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月6日 - 中国黄金协会最新统计数据显示，2014年全国黄金产量完成451.799吨，比2013年增加23.636吨，同比增长5.52%。
黄金协会网站刊登的新闻稿称，2014年，中国黄金行业产业持续调整，产业集中度进一步提升。产量排名前十名的黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿产金产量分别为252.633吨和165.606吨，比2013年同期分别增长16.67%和3.36%，分别占全国的55.92%和44.96%。
矿产金排名前十的黄金企业依次为：中国黄金集团公司、山东黄金集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东招金集团有限公司、湖南黄金集团有限责任公司、埃尔拉多黄金公司（中国）、云南黄金矿业集团股份有限公司、山东中矿集团股份有限公司、灵宝黄金股份有限公司、灵宝金源矿业股份有限公司。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选