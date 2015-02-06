中国黄金：2014年产量451.799吨，同比增长5.52%--黄金协会

黄金协会网站刊登的新闻稿称，2014年，中国黄金行业产业持续调整，产业集中度进一步提升。产量排名前十名的黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿产金产量分别为252.633吨和165.606吨，比2013年同期分别增长16.67%和3.36%，分别占全国的55.92%和44.96%。