《中国债市每日综述》现券和IRS走稳，降准冲击过后市场转淡

* 资金面宽松稳定，现券和IRS变动微弱

* 国债期货涨势略明显

* 宽松预期兑现，市场转为观望

路透上海2月6日 - 中国银行间债市周五现券收益率和利率互换(IRS)总体变化不大。因降准利好兑现，继续做多动力受限；淡静市况下，国债期货主力合约涨幅略为明显。目前市场对降息预期仍强，惟短期内刺激因素不足，机构暂时观望。

交易员称，预计春节前资金面将以稳定为主，下周可以看看将公布的1月居民消费价格指数(CPI)等经济数据，以判断长债大方向。

上日是央行宣布降准后首个交易日，在宽松预期兑现的获利盘压制下，现券收益率先跌后涨，全天呈现V型走势，IRS也收复多数跌幅。另外，央行公开市场28天逆回购利率持平，也加重市场谨慎心态。

上海一银行交易员表示，“今天消停了，IRS和债券几乎没(怎么)变。”

剩余期限约9.5年的国开行固息债140222券最新报价 在3.8500%/3.8100%，上日尾盘为3.8500%/3.8200%。

后市方面，机构对春节前资金面的预期较为稳定，短期内可以关注一下经济数据。

除周日(8日)的1月进出口数据外，国家统计局将于下周二(10日)公布1月CPI和工业生产者价格指数(PPI)。路透调查显示，受春节因素叠加燃油价格持续下跌影响，1月CPI同比涨幅料回落至1.0%，创逾五年新低；而主要大宗商品和生产资料价格加速下行，或推动PPI同比降幅扩至3.8%，连续35个月为负。

国债期货主力合约TF1506 收报98.284元人民币，较上日结算价涨0.136元，或0.14%。

**回购利率续跌，节前资金面压力料有限**

银行间资金市场周五宽松依旧，主要回购利率大多续跌。降准的利好效应继续发酵，资金供给不改充裕；尽管下周面临新股密集IPO，但在央行保驾护航下，料春节前流动性不会有太大压力。

“今天资金蛮松的，节前应该也不会有啥大波动了，大家可以准备过年了，”上海一券商交易员称，尽管大批新股IPO将至，但目前看押信用债借钱并不难。

中国央行自周四(5日)起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；对小微企业贷款占比达到标准的城商行、非县域农商行额外降低存款准备金率0.5个百分点，对农业发展银行额外降低存款准备金率4个百分点。

华东一银行交易员则谈到，目前资金需求仍相对集中七天期以内；14天和21天期资金都已跨春节，不过由于14天资金实际使用时间更为合算，需求相对更多一些，但愿意出这个期限的机构并不多。

她并指出，下周新股发行主要集中在周二，当日有17只新股网上申购，届时对资金面的影响可能有所显现，不过央行肯定也会持续关注流动性的变化，并在必要时施以援手。

下周合计有24家新股集中发行，下周一至周四(9日-12日)每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二(10日)，包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。