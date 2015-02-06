《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：降准不是“全面放水”,并未开启降准通道--研究局局长

中国人民银行研究局局长陆磊表示，中国央行此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，并将金融资源动员到实体经济中，特别是小微企业、“三农”等经济薄弱环节，不是“强刺激”和全面放水，并未开启降准通道。

--《中国数据观测》1月CPI同比料升1.0%创逾五年新低，PPI降幅扩至3.8%

路透综合21家机构预测中值结果显示，受春节因素叠加燃油价格持续下跌影响，中国1月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅料回落至1.0%，创逾五年新低；而主要大宗商品和生产资料价格加速下行，或推动工业生产者出厂价格指数（PPI）同比降幅扩至3.8%，连续35个月为负。消费需求乏善可陈，通缩预期增强，1月经济下行压力仍然较大。

--《中国数据观测》预计1月出口增6.3%进口降3.0%，贸易顺差高位持稳

路透综合21家机构预测中值结果显示，受外需回暖力度减弱影响，1月出口增速或较上 月回落至6.3%；而全球大宗商品价格的下跌，再加上内需的持续低迷料导致当月进口同比下 降3.0%；因此贸易顺差或达到489亿美元，接近去年11月544.7亿美元的纪录高点。

--《中国数据观测》1月新增人民币贷款料超万亿，M2增速小幅回落

路透调查的21家机构预测中值显示，中国1月新增人民币贷款预计环比剧增至13,500亿元，主要受前期需求释放和季节性因素推升；而1月末M2同比增速小幅回落至12.1%。

--《中国信用市场观察》2015年财政政策期待实质性积极

2014年中国财政收入迎来个位数增长的新常态，地方政府债务清理、赤字率控制及房地产投资下滑，同步限制政府举债空间及卖地收入增长，叠加调结构与稳增长的角力，制约了以政府投资对冲经济下行的财力腾挪空间。

【金融】

--香港数据：截至1月底止外汇储备资产微降至3,248亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年1月底止外汇储备资产为3,248亿美元，较上月底3,285亿美元轻微下降。

--《台湾金融市场一周展望》台股封关表现且看外资脸色，台币交投转淡难脱盘整格局

农历新年将至，台湾股市及债市将于下周五封关。分析师认为，尽管全球外资“卖股买债”的态势明显，但台湾却是反其道而行，面对10天春节长假休市的变数，外资仍旧热情拥抱台股，反观本土资金却不捧场，台股封关表现且看外资买盘是否持续。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券和IRS走稳，降准冲击过后市场转淡

中国银行间债市周五现券收益率和利率互换(IRS)总体变化不大。因降准利好兑现，继续做多动力受限；淡静市况下，国债期货主力合约涨幅略为明显。目前市场对降息预期仍强，惟短期内刺激因素不足，机构暂时观望。

--中国货币市场：主要回购利率多续跌，节前资金面压力料总体有限

中国银行间资金市场周五宽松依旧，主要回购利率大多续跌。降准的利好效应继续发酵，资金供给不改充裕；尽管下周面临新股密集IPO，但在央行保驾护航下，料春节前流动性不会有太大压力。

--中国票据市场：转贴利率本周先涨后回稳，因降准放水拉低资金利率

中国票据市场本周转贴利率先涨后回稳；因春节假期临近及密集IPO叠加来袭，周初流动性紧势一度加剧，但央行随后意外降准并拉低资金利率，票据市场利率也随之掉头回落。

【外汇】

--中国汇市：人民币中间价大涨即期坚挺，市场猜测1月外贸顺差超预期

中国外汇市场人民币兑美元周五早盘创出本周新高并保持坚挺，一改近日低迷走势。交易员指出，中间价再次发挥定海神针的作用，较昨日以大涨105个点子(bp)定价后，市场心态发生明显变化。

--路透调查：人民币料转跌为升，印度卢比料略微回落

路透调查显示，尽管预期中国人民银行将进一步放宽政策，但中国人民币未来一年将逆转最近跌势，转为上扬，因中国拥有大量贸易顺差。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫1.9%至近一个半月新低，次新股普跌打击市场人气

中国股市沪综指周五收挫1.9%至近一个半月新低。分析师指出，今日多只次新股出现普跌且跌幅巨大打击市场人气，大盘延续前一交易日弱势下跌。技术面上看，沪综指跌破前期低点后下方缺乏实质支撑，中级调整特征已具备。

--中港证券：沪股通额度可能在第一季底就会用尽--港交所高层

港交所高层对投资人表示，预计沪股通额度在3月底之前就会用完。这个情况将使中国面临提高额度的压力，以免沪港通项目停摆。

--《技术分析》中国股市沪综指完成反抽，后市持续调整

中国股市沪综指本周借降准利好冲高，随后再度回落完成技术反抽。技术面显示，3,250点附近均线系统压力已成，上月中旬低点3,095亦被下破，调整有向纵深发展趋势；中线看，连续两周收阴，股指并跌破10周均线，中级调整格局得以确立。

--中国黄金：2014年产量451.799吨，同比增长5.52%--黄金协会

中国黄金协会最新统计数据显示，2014年全国黄金产量完成451.799吨，比2013年增加23.636吨，同比增长5.52%。

--中国个股：中国医药集团混改试点方案获批，国药股份被列首批试点

中国国药集团药业股份有限公司周五公告称，其实际控制人中国医药集团总公司已获国务院国资委批复，原则同意国药集团发展混合所有制试点方案的相关内容，而上市公司国药股份将作为集团内部发展混合所有制经济的首批试点单位之一。

--中国个股：上汽集团1月汽车销量57.18万辆，同比下降1.17%

中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司周五发布产销快报，1月旗下各家企业共实现汽车销量57.18万辆，较去年同期的57.86万辆同比下跌1.17%。

--香港个股：和黄与数家中资企业商谈出售港口资产权益--报载

南华早报周五报导，香港富豪李嘉诚旗下的和记黄埔正与中国内地数家企业进行磋商，将出售部分港口业务权益，价值约1,600亿港元(合206亿美元)。

--香港个股：佳兆业限期前支付债券利息，暂避过违约危机