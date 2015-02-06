《分析》REIT因强劲需求而表现亮丽，但盛宴恐结束的担心浮现

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯坚持今年再升息两到三次的观点，称就业报告“令人鼓舞”
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他说，从历史上看，美国新增房产供应年增幅约为2%，而目前美国房地产市场的扩张幅度只是这个增幅的一半左右。
Rodriguez认同，REIT目前较标的资产价值溢价10%，尽管远高于历史平均溢价水准的3-5%，但需求依然旺盛。
REIT表现面临两大风险，其一是房产供应增至高于需求的程度，Rodriguez表示，这种状况不会很快出现，其二是利率快速上升，目前来看这也不太可能。
但Worth表示，REIT需求使得推高了价格。他在报告中称，无论何时MSCI明晟指数总回报较150日移动均值高14%，都会出现下跌，这种情况“基本非常有规律”。
该指数两周前较150日移动均值高近15%，但之后在过去的五个交易日REIT下跌2.9%，令差距缩小。(完) (编译 戴素萍/高琦/陈宗琦/李爽 审校 李婷仪/龚芳/杜明霞)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选