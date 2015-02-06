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货币新闻 | 2015年 2月 6日 星期五 11:59 BJT

《分析》REIT因强劲需求而表现亮丽，但盛宴恐结束的担心浮现

他说，从历史上看，美国新增房产供应年增幅约为2%，而目前美国房地产市场的扩张幅度只是这个增幅的一半左右。

Rodriguez认同，REIT目前较标的资产价值溢价10%，尽管远高于历史平均溢价水准的3-5%，但需求依然旺盛。

REIT表现面临两大风险，其一是房产供应增至高于需求的程度，Rodriguez表示，这种状况不会很快出现，其二是利率快速上升，目前来看这也不太可能。

但Worth表示，REIT需求使得推高了价格。他在报告中称，无论何时MSCI明晟指数总回报较150日移动均值高14%，都会出现下跌，这种情况“基本非常有规律”。

该指数两周前较150日移动均值高近15%，但之后在过去的五个交易日REIT下跌2.9%，令差距缩小。(完) (编译 戴素萍/高琦/陈宗琦/李爽 审校 李婷仪/龚芳/杜明霞)
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