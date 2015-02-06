《SAFT专栏》雀巢、负收益率和不一样的通缩

你或许会辩说，1930年代，那个小小的美国公司债市场效率极差，而美国之所以会有这么一段艰困的时期，部分就是因为企业很难获得融资。因此当时愿意持有公司债的人，可以有不错的投资报酬，不过现在经济环境比较好，投资报酬自然就没那么高了。

最大的差别之一就是，对于央行与政府维持市场开放以及容易融资的决心与能力，目前市场全然信任的态度令人动容。2008年金融危机时的经验是，当市场真的急冻时，当局确实“不惜一切”竭尽所能，而企业并未面临预期中的再融资风险。

话虽如此，但想到提供这些收益率的欧元区公司债，其计价货币欧元未来两、三年未必有稳定的成员国阵容，更别想会有稳定的汇率，收益率都如此了。那些美元计价公司债的投资人，会拿到什么样的回报，就更令人不敢想像了。

另一个极大的讽刺是，尽管那些规模大到足以在公开市场融资的企业，享受到的流动性有如消防水柱般充沛强劲，但欧元区还有众多仰赖银行放贷的企业，流动性供给状况却是相差甚远。