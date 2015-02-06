台湾债市：RP利率持平，国际债交割期已过寿险资金回流

路透台北2月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。交易员表示，因国际债密集交割期已过，寿险资金回流，整体供应偏向宽松，利率持稳不变。

展望下周，他们指出，虽有公债密集交割，但影响范围局限在资金较多的银行与寿险，因此对利率牵动效应有限。不过下半周投信端走钱料将趋于明显，RP利率或许有微幅调整的机会。

〞寿险回来了，(国际债)交割差不多了。〞一票券商交易员说。

另一大型证券商则表示，今日投信基金小进小出，利率相对持稳。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP成交在0.635-0.65%，少数成交在0.66%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%。

今日有26亿台币远东新 公司债发行。