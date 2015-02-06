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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 11:51 BJT

台湾债市：RP利率持平，国际债交割期已过寿险资金回流

路透台北2月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。交易员表示，因国际债密集交割期已过，寿险资金回流，整体供应偏向宽松，利率持稳不变。

展望下周，他们指出，虽有公债密集交割，但影响范围局限在资金较多的银行与寿险，因此对利率牵动效应有限。不过下半周投信端走钱料将趋于明显，RP利率或许有微幅调整的机会。

〞寿险回来了，(国际债)交割差不多了。〞一票券商交易员说。

另一大型证券商则表示，今日投信基金小进小出，利率相对持稳。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP成交在0.635-0.65%，少数成交在0.66%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%。

今日有26亿台币远东新 公司债发行。

下周债券发行情况包括：周一325.001亿台币两年期公债交割、周二农业金库次顺位金融债100亿台币交割、周四20亿台币台聚公司债交割、周五预计400亿台币30年公债交割。还本则有:周一两年公债到期还本402.5亿台币、华航4亿公司债到期、周二10日公债付息18亿台币、周四200亿国库券到期还本、周五公债付息12.25亿。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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