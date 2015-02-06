《中国企业债发行日程表》--2月6日

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 天瑞集团 10 6 2/5簿记建档 *6.89% AA 2/6-2/10 华西证券
(第二和第四年末附投资者回售选择权,股东以个人财产担保) 国开证券 ========================================================================================= 新沂交通 13 7 2/5簿记建档 *6.14% AA 2/6-2/12 国信证券 投资 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资提供担保) ========================================================================================= 吉首华泰国资 8 7 2/6簿记建档 上限8.08% AA- 2/9-2/10 财富证券
(第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 咸宁荣盛 14 7 2/9簿记建档 *上限8.63% AA 2/10-2/12 中航证券 投资发展 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 丰城城建投资 10 7 2/9簿记建档 上限8.28% AA 2/10-2/16 民生证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 山西襄矿集团 8 7 2/10簿记建档 上限9.28% AA 2/11-2/16 华龙证券
(第5-7年分别偿还30%、30%和40%本金/以子公司采矿权抵押担保) ========================================================================================= 常州天宁 12 7 2/11簿记建档 -- AA 2/12-2/17 国信证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) 东海证券 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。