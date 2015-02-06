中国债市动态：现券收益率基本持稳IRS小升，做多动力暂缓机构观望

路透上海2月6日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率稳中略跌，IRS则小幅反弹。央行降准尘埃落定之后，现券做多动力暂缓，但国债期货价格上行，或反映市场对于政策面仍存憧憬。

交易员表示，回购利率居高不下令市场心态谨慎，不少机构持券观望，等待资金利率及经济走势进一步明朗。

“今天(收益率)稳中略降，利率债成交没昨天那么活跃了，”北京一银行交易员称，10年国债已经回到了降准之前，但10年国开较降准前还是下了4-5bp，3年国开下了8-9bp左右。

IRS方面，他并谈到，IRS今早比昨天又上了点，但比起降准前，一年期降的比较多，五年期则基本持平，现在对现券后市短端看法还是偏多，长端则担心有调整压力，不过长期应该风险不大。

银行间货币市场资金利率今日小幅走跌，但仍相对居高位，七天回购利率 最新报4.3404%，隔夜 最新报2.7883%。

“纠结啊，卖(券)吧刚降了准，不卖吧利率又不下，”北京另一银行交易员表示，现在市场也YY(传言)不动了，就等着年后重新出预期。

华中一银行交易员指出，国债期货今日价格上行，变化幅度大于现券，或暗示了市场对于未来政策仍存有想象空间。“未来的宽松预期还是在的嘛。”他称。

剩余期限近10年的国开行140222券最新报价 在3.85%/3.81%，上日尾盘为3.850%/3.82%。