《热点透视》丹麦会变成下一个瑞士？历史或不会重演

丹麦央行对当前欧洲汇率机制的承诺是如此的强烈，以致于货币政策自主权实际上早就已经拱手让人。该汇率机制允许克朗兑欧元维持在7.46038克朗上下浮动2.25%区间内。无论如何，对经济疲弱且眼下没有通胀问题的国家而言，降息是相当适切的。

至少理论上，丹麦也能仰赖欧洲央行的帮忙。欧洲央行照理说会协助将克朗兑欧元控制在此双方同意的区间内。瑞士单方面的瑞郎兑欧元汇率上限则无法享有这样的帮助。

此外，流入丹麦的资金应该也会较小。不同于瑞郎，克朗并不被视为避险资产或储备货币，尤其是因为丹麦并不像瑞士是属于金融中心。