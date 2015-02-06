《热点透视》丹麦会变成下一个瑞士？历史或不会重演

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
丹麦央行对当前欧洲汇率机制的承诺是如此的强烈，以致于货币政策自主权实际上早就已经拱手让人。该汇率机制允许克朗兑欧元维持在7.46038克朗上下浮动2.25%区间内。无论如何，对经济疲弱且眼下没有通胀问题的国家而言，降息是相当适切的。
至少理论上，丹麦也能仰赖欧洲央行的帮忙。欧洲央行照理说会协助将克朗兑欧元控制在此双方同意的区间内。瑞士单方面的瑞郎兑欧元汇率上限则无法享有这样的帮助。
此外，流入丹麦的资金应该也会较小。不同于瑞郎，克朗并不被视为避险资产或储备货币，尤其是因为丹麦并不像瑞士是属于金融中心。
没有一个汇率机制是无懈可击的。然丹麦的作法是很有可能奏效的。(完) (译文审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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