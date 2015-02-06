日本经济：央行副总裁岩田规久男称，预期物价会随经济改善而上升

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透2月6日 - 日本央行副总裁岩田规久男周五表示：
* QQE正在发挥应有的效果
* 预期物价会随着经济的改善一道上升
* 随着经济增长超过趋势水准，物价将继续上升
* 物价可能在2015/16财年触及2%目标
* 油价下跌是推低消费者物价的主要因素
* 油价下跌将对日本经济有正面影响，会推高长期物价。
日本首相安倍晋三称：
* 希望日本央行担负起实现2%通胀目标的责任
* 理解日本央行关于油价下跌导致通胀放缓的解释。(完)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。