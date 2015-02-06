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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 12:52 BJT

日本经济：央行副总裁岩田规久男称，预期物价会随经济改善而上升

路透2月6日 - 日本央行副总裁岩田规久男周五表示：

* QQE正在发挥应有的效果

* 预期物价会随着经济的改善一道上升

* 随着经济增长超过趋势水准，物价将继续上升

* 物价可能在2015/16财年触及2%目标

* 油价下跌是推低消费者物价的主要因素

* 油价下跌将对日本经济有正面影响，会推高长期物价。

日本首相安倍晋三称：

* 希望日本央行担负起实现2%通胀目标的责任

* 理解日本央行关于油价下跌导致通胀放缓的解释。(完)
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