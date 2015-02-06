中国汇市：人民币中间价大涨即期坚挺，市场猜测1月外贸顺差超预期

路透北京2月6日 - 中国外汇市场人民币兑美元 周五早盘创出本周新高并保持坚挺，一改近日低迷走势。交易员指出，中间价再次发挥定海神针的作用，较昨日以大涨105个点子(bp)定价后，市场心态发生明显变化。

他们并指出，人民币重获支撑一方面是因为夜盘的美元指数跌热较猛；另一方面则与周末将公布1月份的进出口数据有关。央行可能已经获知细节，不排除当月的外贸顺差高出市场预期，从而有意将人民币中间价开高。

中间价 周五开在6.1261，将上日的6.1366大涨105个点子。路透调查显示，1月的外贸顺差预估中值为489亿美元。

“贸易顺差预计比较高。”在上海的一位资深交易员指出，“再加上隔夜欧元反弹后，USD/CNH回落，使中间价有更大的低开空间。而且，低开幅度超出市场预期。”

他指出，从盘面看，银行间市场开盘后低开后小幅走高，价格下跌幅度基本与中间价一致，境内外价格也基本收敛。“贬值压力得到初步缓解。”

离岸人民币资金的紧张局面仍未改善，七天期的回购利率 飙升至7.8%附近，境内同期限 回购利率为4.3590%。

交易员指出，造成这一现象的原因是离岸的远期美元SWAP点数升得过快，导致短期限的人民币利率上升，反应的贬值预期、资金紧张等多重因素。

截止北京时间12：05分，人民币在境内市场报6.2410，在离岸市场报6.2381。这令境内的美元/人民币显得更贵，但汇差有限，尚不足以吸引套利盘在境内卖出美元，在境外买入美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3625/6.3675，较昨日继续回落约100个点子。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）