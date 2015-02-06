路透基点：建银国际1亿美元三年期贷款案额度分配出炉--TRLPC

路透香港2月6日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，建银国 际(控股)有限公司已经结束1亿美元三年期子弹式贷款案，有三家银行参 贷。 独家牵头行兼簿记行为中国光大银行香港分行，最终承贷5,500万美 元，中国信托商业银行作为牵头行参与本案，承贷3,000万美元，华南商 业银行香港分行提供剩余的1,500万美元。 利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点，综合 收益为250个基点。 资金用于运营资本和公司融资需求。 借款方为中国建设银行全资子公司。2014年3月，借款人曾获得1亿美 元的三年期定期贷款。该笔贷款最高综合收益为251个基点，费用123个基 点，利率为较Libor加码210个基点。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)