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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 12:42 BJT

路透基点：建银国际1亿美元三年期贷款案额度分配出炉--TRLPC

路透香港2月6日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，建银国
际(控股)有限公司已经结束1亿美元三年期子弹式贷款案，有三家银行参
贷。
    
    独家牵头行兼簿记行为中国光大银行香港分行，最终承贷5,500万美
元，中国信托商业银行作为牵头行参与本案，承贷3,000万美元，华南商
业银行香港分行提供剩余的1,500万美元。
    
    利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点，综合
收益为250个基点。
    
    资金用于运营资本和公司融资需求。
    
    借款方为中国建设银行全资子公司。2014年3月，借款人曾获得1亿美
元的三年期定期贷款。该笔贷款最高综合收益为251个基点，费用123个基
点，利率为较Libor加码210个基点。 (完)

      

 (编译 王兴亚；审校 于春红)
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