香港股市：早盘下滑，因受近期IPO发行前景拖累

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透上海2月6日 - 香港股市周五早盘下跌，一波首次公开发行(IPO)到来之前，投资者有些退缩。
本周稍早中国宣布下调金融机构存款准备金率，以刺激经济。市场受到的支持有限，不过未来中国政府料将进一步放宽政策的预期升温。
恒生指数 早盘下跌0.3%，报24,696.53点。恒生国企指数 跌0.7%，报11,711.93点。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 报121.13。
恒指总成交量为6亿股。(完)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。