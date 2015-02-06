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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 12:45 BJT

香港股市：早盘下滑，因受近期IPO发行前景拖累

路透上海2月6日 - 香港股市周五早盘下跌，一波首次公开发行(IPO)到来之前，投资者有些退缩。

本周稍早中国宣布下调金融机构存款准备金率，以刺激经济。市场受到的支持有限，不过未来中国政府料将进一步放宽政策的预期升温。

恒生指数 早盘下跌0.3%，报24,696.53点。恒生国企指数 跌0.7%，报11,711.93点。

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 报121.13。

恒指总成交量为6亿股。(完)
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