中国货币市场：主要回购利率多续跌，节前资金面压力料总体有限

路透上海2月6日 - 中国银行间资金市场周五宽松依旧，主要回购利率大多续跌。降准的利好效应继续发酵，资金供给不改充裕；尽管下周面临新股密集IPO，但在央行保驾护航下，料春节前流动性不会有太大压力。

“今天资金蛮松的，节前应该也不会有啥大波动了，大家可以准备过年了，”上海一券商交易员称，尽管大批新股IPO将至，但目前看押信用债借钱并不难。

中国央行自周四（5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；对小微企业贷款占比达到标准的城商行、非县域农商行额外降低存款准备金率0.5个百分点，对农业发展银行额外降低存款准备金率4个百分点。

华东一银行交易员则谈到，目前资金需求仍相对集中七天期以内；14天和21天期资金都已跨春节，不过由于14天资金实际使用时间更为合算，需求相对更多一些，但愿意出这个期限的机构并不多。

她并指出，下周新股发行主要集中在周二，当日有17只新股网上申购，届时对资金面的影响可能有所显现，不过央行肯定也会持续关注流动性的变化，并在必要时施以援手。

下周合计有24家新股集中发行，下周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二（10日），包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

中国央行公开市场本周连续三周净投放，不过在周三晚间央行意外宣布降准后，周四的逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7883 2.8505 -6.22

七天 4.3404 4.4090 -6.86

14天 4.7783 4.8368 -5.85

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3000 1.0800 +122.00

七天 5.2200 3.1950 +202.50

14天 6.1150 7.3000 -118.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8600 2.9500 -9.00

七天 4.4500 4.5000 -5.00

14天 4.8000 4.8500 -5.00

Shibor

其中:隔夜 2.8560 2.8660 -1.00

七天 4.3590 4.4120 -5.30

三个月 4.9080 4.9160 -0.80