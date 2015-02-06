重发-《中国数据观测》1月CPI同比料升1.0%创逾五年新低，PPI降幅扩至3.8%

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* 公布内容：中国1月CPI和PPI

* 公布时间：2月10日(周二) 调查结果 : (同比,%) 预估中 预估区间 上月 上年同 预测数

值 期 居民消费价格指数(CPI) 1.0 0.7 ~ 1.7 1.5 2.5 21 工业生产者出厂价格指数(PPI) -3.8 -4.0 ~ -3.3 -3.3 -1.6 20 注：1月和2月工业、投资及消费数据将于3月份合并公布。

路透综合21家机构预测中值结果显示，受春节因素叠加燃油价格持续下跌影响，中国1月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅料回落至1.0%，创逾五年新低；而主要大宗商品和生产资料价格加速下行，或推动工业生产者出厂价格指数（PPI）同比降幅扩至3.8%，连续35个月为负。消费需求乏善可陈，通缩预期增强，1月经济下行压力仍然较大。

“猪肉价格低迷拖累食品涨幅，成品油价格下调拖累非食品涨幅，叠加春节移动假日影响，预计1月CPI同比增速大幅降至0.7%附近。”中金在其预测报告中称。

此外，中金并表示，从高频数据看，1月前两旬统计局流通领域重要生产资料价格降幅扩大，其中石油、天然气和化工等石化产业链产品大幅下降，煤炭、黑色金属和有色金属加速下行，预计PPI环比降幅扩大，PPI同比增速或降至-3.9%附近。

光大证券报告指出，今年春节较去年在日历上差了近20天，这种大幅度的春节错位会对今年1月份的宏观经济数据带来很大扰动。

“一般来说，企业会在春节之前加快工作。因此，春节越早，1月份的宏观经济数据表现会越好。这样看起来，今年春节的错后会导致1月份宏观经济数据明显偏低。”该券商预计，1月CPI同比上升1.0%，PPI同比下降3.5%。

国家统计局数据显示，受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业PMI降至49.8，28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力；而官方非制造业PMI虽亦创出一年新低53.7，但仍处于平稳扩张区间。

中国央行周四（5日）起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点并有针对性地实施定向降准措施，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

央行研究局局长陆磊表示，此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，并将金融资源动员到实体经济中，特别是小微企业、“三农”等经济薄弱环节，不是“强刺激”和全面放水，并未开启降准通道。

国际投行瑞银亦认为，总体而言，此次降准主要目的是调节流动性，而对信贷扩张影响较为有限。

“降准主要用于抵消外汇占款收缩的影响，并非意在大幅扩张基础货币和信贷，因此不会显着推高信贷增速、加快杠杆攀升步伐，不应被解读为货币政策强刺激。相比之下，防风险的色彩更重。”该投行表示。

展望未来，瑞银认为，在境外流动性波动加剧、跨境资本持续外流的背景下，央行还有进一步降准的必要性和可能性，为实现今年基础货币和M2平稳增长，估算央行年内至少还需再降准0.5个百分点。

中国1-2月实体经济核心指标包括工业生产、投资和消费等数据将会在3月11日合并公布。

以下为各机构1月数据预测详情（同比%） 机构 PPI CPI High Frequency -4.0 1.7 西南证券 -3.5 1.4 ING金融市场 -3.5 1.3 德意志银行 -3.5 1.2 上海证券 -3.3 1.1 兴业证券 -3.6 1.1 国信证券 -3.6 1.1 华宝信托 -3.6 1.0 光大证券 -3.5 1.0 瑞士信贷 ~ 1.0 招商证券 -3.6 1.0 华融证券 -3.8 0.9 中信证券 -3.8 0.9 交通银行 -3.8 0.9 巴黎银行 -3.8 0.9 美国银行 -4.0 0.9 瑞穗证券 -3.9 0.8 兴业银行 -3.7 0.8 瑞银 -4.0 0.7 法国兴业银行 -4.0 0.7 中金 -3.9 0.7 （完）