台湾个股：台积电对中部科学园区投资将扩大5,000亿台币

台积电今日发布新闻稿并指出，目前公司在中科的员工人数超过3,400位，2014年创下超过2,000亿台币的总产值，约占全公司营收的28%。

台积电表示，如果晶圆十五厂的扩厂计划能如期顺利展开，预计可再创造5,000个提高产值的工作机会，其中3,500个为主管及工程师职务及1,500位技术人员。同时，这些新增的工作机会，预计额外创造超过10亿台币的税收。