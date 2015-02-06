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货币新闻 | 2015年 2月 6日 星期五 13:27 BJT

台湾个股：台积电对中部科学园区投资将扩大5,000亿台币

路透台北2月6日 - 全球晶圆代工大厂--台积电 周五宣布未来持续投资中部科学园区，投资金额将扩大5,000亿台币。

台积电今日发布新闻稿并指出，目前公司在中科的员工人数超过3,400位，2014年创下超过2,000亿台币的总产值，约占全公司营收的28%。

台积电表示，如果晶圆十五厂的扩厂计划能如期顺利展开，预计可再创造5,000个提高产值的工作机会，其中3,500个为主管及工程师职务及1,500位技术人员。同时，这些新增的工作机会，预计额外创造超过10亿台币的税收。

本地时间12:43，台积电下跌1.03%，暂报144台币，表现不如台股大盘的0.55%跌幅。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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