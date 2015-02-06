台湾个股：台积电对中部科学园区投资将扩大5,000亿台币

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯坚持今年再升息两到三次的观点，称就业报告“令人鼓舞”
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路透台北2月6日 - 全球晶圆代工大厂--台积电 周五宣布未来持续投资中部科学园区，投资金额将扩大5,000亿台币。
台积电今日发布新闻稿并指出，目前公司在中科的员工人数超过3,400位，2014年创下超过2,000亿台币的总产值，约占全公司营收的28%。
台积电表示，如果晶圆十五厂的扩厂计划能如期顺利展开，预计可再创造5,000个提高产值的工作机会，其中3,500个为主管及工程师职务及1,500位技术人员。同时，这些新增的工作机会，预计额外创造超过10亿台币的税收。
本地时间12:43，台积电下跌1.03%，暂报144台币，表现不如台股大盘的0.55%跌幅。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选