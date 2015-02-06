台湾债市：10年债殖利率收创近一个月高位，封关前诸多变数待厘清

* 10年券殖利率收创近一个月高位，保守等待下周变数厘清

* 对下周30年公债标售不看好，殖利率曲线尾端不稳

* 下周103/13区间料在1.51-1.58%

路透台北2月6日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周五收创近一个月高位，周线弹升7.08个基点。交易员表示，美国将于今晚公布非农就业数据，在相关变数厘清前退场观望，台债殖利率随美债上扬，交易量明显萎缩。

展望下周，他们认为，由于有30年公债标售、新10年券要发行前交易，再加上下周五就要农历年封关，因此诸多变数料令债市交投更趋冷清。

交易员指出，这只是影响台债的内部变数，外部变数还有今晚公布的美国非农就业数据，以及国际油价、希腊与欧洲局势变化对美债的影响。但若美国指标10年公债殖利率 维持在1.60-1.95%间盘整，台债殖利率的变动也不会太大。

〞提前进入假期模式，接下来只会跳上跳下，不会有明确方向。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则表示，由于先前20年公债标得不好，因此市场恐怕没人对下周二要标售的30年公债有乐观期待，殖利率曲线长端不稳，将会影响中、短端的表现。对下周10年公债走势还是保守以对。

一票券商交易员认为，全球有愈来愈多国家的央行加入降息行列，甚至将利率转为负，台湾在一片的降息趋势中，利率似乎显得有点高。反而会让市场有一些想象空间，但目前台债殖利率卡在长端因国际债密集发行问题而居高不下，因此是否在年后有回落修正的机会还要观察。

103/13殖利率今日收在1.5491%，此前收盘高点是1月9日的1.5650%。交易员预估，下周10年债103/13区间先看1.51-1.58%；五年债103/15区间则暂看0.93-0.99%。

财政部将于下周二标售30年公债104/4 。接下来在3月10日标售新10年券04/5 ，该券将于本月11日展开发行前交易。

路透访查的分析师预计，1月美国非农就业岗位增加23.4万，不及12月的2 5.2万；失业率预计将维持在5.6%的六年半低点，平均时薪预计将增加0.3 %，12月意外下滑0.2%。

美国公债价格周四下滑，因交易商在美国公布1月非农就业报告前缩减公债仓位，不过市场跌势受限，因在磋商债务协议问题上希腊和欧元区伙伴关系紧张。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

10 103/13 +0.80 1.5491 1.5490-1.5648 25.0

本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：

2/6(五)：美国1月非农就业数据、美国消费者信贷、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策及经济前景发表演说。

30 104/4 2.3050

20 104/2 没有成交

10 103/13 1.5491

5 103/15 没有成交

3 104/1 没有成交