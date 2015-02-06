台湾汇市：台币量缩略收高，下周估在近期区间内震荡整理

* 非农数据公布前方向不明

* 下周外资汇入及寿险美元需求角力

* 下周实质交易区间暂看31.300-31.550

路透台北2月6日 - 台币兑美元 周五小幅收高4.5分。汇银人士表示，今晚美国非农就业数据公布之前，亚币方向较为暧昧不明，台币也未能有效突破近来区间。下周走势将看非农数据能否提供进一步交投方向，并关注资金流向。

交易员指出，国际美元近来涨跌交错，方向并不明朗，若非农数据不如市场预期，预估美元有机会进一步修正偏弱，让包括台币在内的亚币略趋升。若配合外资持续小量汇入，台币不排除测试1月底的波段高位31.200-31.300之间。

〞1月的非农看起来会比较不好一点，这会让美元弱一些。〞一位外资银行交易员说。

台币本周周线收高6.5分或0.21%；与台币具比价效应的韩元 同时间则走高约0.35%，台币升值幅度略低于韩元。

不过银行交易员也提到，由于下周四(12日)将有美国电信商AT&T 在台湾发行26.19亿美元的30年期公司债，预估寿险业对美元的需求力道在下周将会明显加大，有机会平衡台币趋升走势，或限制台币升幅，让汇价仍在近期的大区间内游走。

此外，市场人士指出，临近农历年关前的最后一周交易日，交易盘已较为缩手，进/出口商也对汇价采取观望态度，预料还是由外资及寿险的实质买卖需求引导盘面。而在台湾央行近来对台币波动容许度加大后，台币有可能趋近于韩元的走势，随资金流向及外在因素影响，显得较为震荡。

下周台币的交易区间料在较宽的31.300-31.550。今日台币主要交易区间在31.390-31.483，上日交易区间在31.350-31.484。

台湾股市周五收跌0.59%，周线收高1.01%。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超12.70亿台币，连续五个交易日买超共计258.71亿台币。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点维持微幅溢价；一个月远汇 尾盘报31.420/31.445，上日收在31.450。

新兴汇市部分，马来西亚马币(林吉特) 周五领涨亚洲新兴市场货币，不过在今日稍晚美国非农就业报告公布前，市场交投比较谨慎。

本周全球重要经济事件与数据包括：

2/6(五)：美国1月非农就业数据、美国消费者信贷、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策及经济前景发表演说。

下周全球重要经济事件与数据包括：

2/8(日)：中国1月进出口贸易数据；

2/9(一)：台湾公布1月出口金额、美国就业趋势指数、欧元区2月Sentix投资者信心指数、20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)、日本央行审议委员森本宜久发表讲话、澳洲央行总裁史蒂文斯出席人民币清算银行成立仪式；

2/10(二)：中国工业生产者价格指数及消费价格指数、美国NFIB小企业信心指数、美国JOLTS职位空缺、美国批发(趸售)库存、澳洲2月消费者信心指数、里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演说、20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)、韩国1月进出口物价；

2/11(三)：美国联邦预算、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话、英国央行发布季度通胀报告、澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲外汇周会议上发表讲话、瑞典央行召开货币政策会议、美国财政部长杰克卢访问印度；

2/12(四)：美国零售销售、美国企业库存、欧元区12月工业生産、欧洲理事会会议(至2月13日)、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院作证、菲律宾央行举行货币政策会议；

2/13(五)：美国1月进出口物价、美国路透/密西根大学消费者信心指数2月初值、欧元区12月贸易收支、欧元区第四季GDP初值、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说。

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