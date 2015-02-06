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货币新闻 | 2015年 2月 6日 星期五 17:41 BJT

表格：英国12月商品贸易逆差101.54亿英镑，全年创2010年以来最大逆差

路透伦敦2月6日 - 英国国家统计局周五公布贸易数据：

* 英国12月全球商品贸易逆差101.54亿英镑(路透调查预估为逆差91亿英镑)；11月修正为逆差92.83亿英镑

* 12月对非欧盟国家贸易逆差为37.96亿英镑(路透调查预估为逆差30亿英镑)，11月修正为逆差27.78亿英镑

* 12月石油进口较前月增长37.5%至2008年7月以来最高

* 2014年全年整体贸易逆差为348亿英镑，为2010年以来最大逆差

* 第四季商品贸易逆差缩窄22亿英镑至294亿英镑，为2011年第四季以来最大季度降幅

* 12月整体商品和服务贸易逆差为28.95亿英镑，11月修正为逆差18.41亿英镑

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

12月 11月 (前值) 预估

全球商品贸易收支 -10.154 -9.283 (-8.848) -9.10

出口 24.631 24.599 (24.384)

进口 34.785 33.882 (33.232)

对非欧盟贸易收支 -3.796 -2.778 (-2.649) -3.00

对欧盟28国贸易收支 -6.358 -6.505 (-6.199)

服务贸易收支 7.259 7.442 (7.442)

整体商品与服务贸易 -2.895 -1.841 (-1.406)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -9.299 -8.914 (-8.600)(完)
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