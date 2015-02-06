表格：英国12月商品贸易逆差101.54亿英镑，全年创2010年以来最大逆差

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透伦敦2月6日 - 英国国家统计局周五公布贸易数据：
* 英国12月全球商品贸易逆差101.54亿英镑(路透调查预估为逆差91亿英镑)；11月修正为逆差92.83亿英镑
* 12月对非欧盟国家贸易逆差为37.96亿英镑(路透调查预估为逆差30亿英镑)，11月修正为逆差27.78亿英镑
* 12月石油进口较前月增长37.5%至2008年7月以来最高
* 2014年全年整体贸易逆差为348亿英镑，为2010年以来最大逆差
* 第四季商品贸易逆差缩窄22亿英镑至294亿英镑，为2011年第四季以来最大季度降幅
* 12月整体商品和服务贸易逆差为28.95亿英镑，11月修正为逆差18.41亿英镑
以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)
12月 11月 (前值) 预估
全球商品贸易收支 -10.154 -9.283 (-8.848) -9.10
出口 24.631 24.599 (24.384)
进口 34.785 33.882 (33.232)
对非欧盟贸易收支 -3.796 -2.778 (-2.649) -3.00
对欧盟28国贸易收支 -6.358 -6.505 (-6.199)
服务贸易收支 7.259 7.442 (7.442)
整体商品与服务贸易 -2.895 -1.841 (-1.406)
扣除石油及不稳定因素
的商品贸易收支 -9.299 -8.914 (-8.600)(完)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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