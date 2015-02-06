表格：LME金属库存最新变化--2月6日

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透伦敦2月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 284,450 -150 锡 11,850 +20 铅 214,250 -325 锌 616,075 -3,425 铝 4,012,500 -8,075 镍 424,206 +726 铝合金 26,500 持平 NASAA 78,140 -180 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 据 种 铜 <MCU-ST <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC OCKS> -GRD> KS> -GRD> 铝 <MAL-ST <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC OCKS> -GRD> KS> -GRD> 锌 <MZN-ST <0#MZNSTX-LOC 铝 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC OCKS> -GRD> 合 KS> -GRD> 金 镍 <MNI-ST <0#MNISTX-LOC NA <MNA-STOC <0#MNASTX-LOC OCKS> -GRD> SA KS> -GRD> A 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 李爽)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。