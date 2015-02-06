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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 14:10 BJT

日本债市：公债价格小升，日央行购债操作显示经纪商卖兴有限

日本10年期公债收益率% 跌1.0基点至0.345%，脱离两个月高位0.400%。

日本央行周五总计买进日债1.18万亿日圆债券，包括25-30年内到期的1,400亿日圆债券。

债券收益率即因而趋平，30及20年期公债分别跌2.5及1.5个基点至1.325%及1.100%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.035% -1.0 0.045%

五年期公债 0.095% -1.0 0.105%

10年期公债 0.345% -1.0 0.355%

20年期公债 1.095% -2.0 1.115%

30年期公债 1.310% -4.0 1.350%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.51 +0.18 147.33

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/龚芳; 审校 戴素萍/于春红)
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