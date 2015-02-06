欧股业绩：阿尔卡特-朗讯第四季利润率改善，得益于成本削减

路透巴黎2月6日 - 阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 公布第四季营收符合预期，尽管在北美市场的销售出现明显下滑，同时公司的利润率好于预期，归功于成本削减努力。

阿尔卡特-朗讯还对三年扭亏为盈计划表达了信心，按照该计划将在今年底实现正现金流。去年，阿尔卡特-朗讯消耗的现金超过了营业所得，造成了4.2亿欧元的负现金流。

阿尔卡特-朗讯称第四季营收下降6%至36.8亿欧元，营业利润下降3%至2.84亿欧元。公司的主要竞争对手包括：瑞典爱立信 ，中国华为 和芬兰诺基亚 。

成本削减帮助公司改善了毛利润率，从上年同期的33.4%提高的34.7%。

根据汤森路透I/B/E/S的预估，分析师原本预期阿尔卡特-朗讯第四季营收为36.9亿欧元，毛利润率为33.9%。净利预估是2.01亿欧元。（完）