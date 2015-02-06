台湾货币市场：短率仍在低位未变，农历年前资金预料不紧张

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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* 短率稳于低位
* 银行尽量维持低基数
* 债券附买回利率大致平稳
记者 高洁如
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周五大致稳于低位，交易员表示，目前票券商的缺口不大，短票大多已经跨农历年承做，农历年前的资金预料将不会太过紧张，今年会是资金情势相对舒缓的一年。
交易员表示，目前市场资金情势相对宽裕，银行多在提存期初尽量开出负数，因此目前的银行准备数字并不算太高。至于央行也发行短期存单冲销市场资金。
因应农历年新钞需求，台湾银行从1月中旬起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行的资料，自1月23日开始，已连续11个交易日通货发行。
本地时间15:00时：
--台币兑美元 升1.24角，报31.411。
--台湾加权股价指数 收跌0.59%，报9,456.18点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日也收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日也为0.380-0.430%。
**短票利率也在低位**
短票市场方面，交易人士表示表示，逢周五的短票量还不少，而银行买票的需求也不低，因为目前货币市场的资金相当充裕，到农历年封关前应该都会是资金充裕的情况。
票券商也说，目前的短票全部成交在跨月交易，封关前预期资金不会紧俏，甚至目前已有三分之一的短票是跨季成交。
〞到年前资金只会更滥，〞一位票券商交易员说。
他们也表示，今日中油标售了40亿台币的30天期短票，利率只有0.60-0.61%，相较起先前正常的水位在0.67-0.68%，差了很多。
〞这利率实在太低了，可能是本地银行低价得标，〞前述交易员说。
今日票券商与银行承作的跨农历年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%，主交投落在0.60-0.61%，同于上日，少数跨过3月季底的60天期自保短票则成交在0.62-0.63%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，前日平均利率在0.606%。
台湾央行周五存单到期2,806.00亿台币，央行发行存单金额稍晚公布。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为171亿台币，累积超额准备为384亿台币、加计前期1%的超额准备为1,675亿台币。
**RP利率则持稳**
债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。交易员表示，因国际债密集交割期已过，寿险资金回流，整体供应偏向宽松，利率持稳不变。
展望下周，他们指出，虽有公债密集交割，但影响范围局限在资金较多的银行与寿险，因此对利率牵动效应有限。不过下半周投信端走钱料将趋于明显，RP利率或许有微幅调整的机会。
〞寿险回来了，(国际债)交割差不多了。〞一票券商交易员说。
另一大型证券商则表示，今日投信基金小进小出，利率相对持稳。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP成交在0.635-0.65%，少数成交在0.66%。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%。
今日有26亿台币远东新 公司债发行。
下周债券发行情况包括：周一325.001亿台币两年期公债交割、周二农业金库次顺位金融债100亿台币交割、周四20亿台币台聚公司债交割、周五预计400亿台币30年公债交割。还本则有:周一两年公债到期还本402.5亿台币、华航4亿公司债到期、周二10日公债付息18亿台币、周四200亿国库券到期还本、周五公债付息12.25亿。(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)
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