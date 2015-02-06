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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 14:27 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收升，现代格罗唯视股票交易推动买需

路透首尔2月6日 - 韩国韩元兑美元 周五收盘小升，现代格罗唯视(Hyundai Glovis) 股票的11亿美元大宗交易推动了外资对韩元的买需。

韩元兑美元 报1,089.7，周四收盘报1,090.5。(完)

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