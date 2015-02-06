韩国汇市：韩元兑美元收升，现代格罗唯视股票交易推动买需

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透首尔2月6日 - 韩国韩元兑美元 周五收盘小升，现代格罗唯视(Hyundai Glovis) 股票的11亿美元大宗交易推动了外资对韩元的买需。
韩元兑美元 报1,089.7，周四收盘报1,090.5。(完)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。