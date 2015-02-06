香港个股：佳兆业已支付2020年到期的债券利息--债券持有人通知

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透香港2月6日 - 中国房地产商--佳兆业 终于在限期前向债券持有人支付了2,600万美元的2020年到期债券利息，暂避过债券违约危机。
据路透看到给予该批债券持有人的通知，佳兆业在30天的宽限期前偿付了有关利息。原来的应付利息日为1月8日。
＂支付代理人通知受托人已于2015年2月5日收到总数2,560万美元。＂通知指出。这笔款项是债券应付7月9日至1月8日期间的半年利息。
该2020年到期债券 息率为10.25%。(完)
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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