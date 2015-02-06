香港个股：佳兆业已支付2020年到期的债券利息--债券持有人通知

路透香港2月6日 - 中国房地产商--佳兆业 终于在限期前向债券持有人支付了2,600万美元的2020年到期债券利息，暂避过债券违约危机。

据路透看到给予该批债券持有人的通知，佳兆业在30天的宽限期前偿付了有关利息。原来的应付利息日为1月8日。