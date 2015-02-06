国际油市：油价再涨1美元，但反弹速度料不会很快

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
美国3月原油期货 上涨1.28美元至每桶51.78美元，该合约昨日收高2.03美元。
“短线实货需求有反弹的迹象，”澳洲国民银行分析师Vyanne Lai在报告中指出。
实货需求在近期提升，因交易商通过油轮储油，以期未来通过正价差获利，同时中国和印度等国家大力进口石油加以储备。
不过，Lai指出这些需求还不足以逆转油市供应过剩局面。
越来越多的石油输出国组织(OPEC)代表认为油价快速回升的希望不大，尽管油市近期反弹。沙特(沙乌地)阿拉伯周四将出售给亚洲买家的月度油价降至至少12年来最低水准，但上调对欧洲和美国买家售价。
美国九家工厂的炼油工人罢工将进入第六天，工会领袖拒绝了皇家荷兰/壳牌石油集团牵头的油企谈判方提出的最新方案。（完）
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/高琦 审校 戴素萍/杜明霞)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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