国际油市：油价再涨1美元，但反弹速度料不会很快

美国3月原油期货 上涨1.28美元至每桶51.78美元，该合约昨日收高2.03美元。

“短线实货需求有反弹的迹象，”澳洲国民银行分析师Vyanne Lai在报告中指出。

实货需求在近期提升，因交易商通过油轮储油，以期未来通过正价差获利，同时中国和印度等国家大力进口石油加以储备。

不过，Lai指出这些需求还不足以逆转油市供应过剩局面。

越来越多的石油输出国组织(OPEC)代表认为油价快速回升的希望不大，尽管油市近期反弹。沙特(沙乌地)阿拉伯周四将出售给亚洲买家的月度油价降至至少12年来最低水准，但上调对欧洲和美国买家售价。

美国九家工厂的炼油工人罢工将进入第六天，工会领袖拒绝了皇家荷兰/壳牌石油集团牵头的油企谈判方提出的最新方案。（完）

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