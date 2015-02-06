台湾股市：收小跌但周线收高1.01%，电子淡季市场略有疑虑

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透台北2月6日 - 台湾股市周五收跌0.59%，周线收高1.01%。分析师指出，电子高价股大立光 营收不佳，引发市场担心第一季电子业淡季效应，台股跌幅较亚洲股市为重。
台湾加权指数 收跌0.59%，报9,456.18点；成交初值 为717.69亿台币，上交易日修正后为744.21亿。
元富投顾一位不愿具名的分析师说，〞大家对第一季电子淡季效应有些担忧。〞
美国电子大厂苹果 的零件供应商--大立光 周五收大跌5.62%报2,605台币，分析师指出，因其营收不如预期遭到抛售。
分析师预期，下周五台股封关前，预期指数将可望在9,350-9,550点区间内震荡。
亚洲股市周四如同美股在平盘附近震荡。本地时间14:33，MSCI明晟(除日本)指数 升0.11%。(完)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。