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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 14:48 BJT

台湾股市：收小跌但周线收高1.01%，电子淡季市场略有疑虑

路透台北2月6日 - 台湾股市周五收跌0.59%，周线收高1.01%。分析师指出，电子高价股大立光 营收不佳，引发市场担心第一季电子业淡季效应，台股跌幅较亚洲股市为重。

台湾加权指数 收跌0.59%，报9,456.18点；成交初值 为717.69亿台币，上交易日修正后为744.21亿。

元富投顾一位不愿具名的分析师说，〞大家对第一季电子淡季效应有些担忧。〞

美国电子大厂苹果 的零件供应商--大立光 周五收大跌5.62%报2,605台币，分析师指出，因其营收不如预期遭到抛售。

分析师预期，下周五台股封关前，预期指数将可望在9,350-9,550点区间内震荡。

亚洲股市周四如同美股在平盘附近震荡。本地时间14:33，MSCI明晟(除日本)指数 升0.11%。(完)
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