路透基点：华润创业财务(香港)1亿港元五年期贷款在二级市场上出售

路透2月6日 - 消息人士称，华润创业财务(香港)11.96亿美元双币定 期贷款中，1亿港元(1,290万美元)五年期贷款部分周五在二级市场上以平 价出售，买家是日本租赁公司NEC Capital Solutions。 华润创业财务(香港)是华润创业旗下的全资子公司。 此项联贷案于2014年11月完成，瑞穗银行是管理行。 该联贷包括43亿港元三年期贷款、1.79亿美元三年期贷款、25亿港元 五年期贷款和1.4亿美元五年期贷款。其支付的综合收益低于200个基点。 香港上市公司华润创业是一家投资控股和地产投资公司，主要在中国 从事零售、啤酒、食品和饮料业务。该公司在华经营约4,000家各类商店 ，如大型超市、超市、便利店和专卖店。(完)