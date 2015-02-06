《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月6日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国电建 100 24 9 2/9簿记建档 民生银行 AAA 2/11 2/12

中国银行 ======================================================================================= *厦门国贸 80 6 3 2/9簿记建档 农业银行 AA+(中诚信) 2/10 2/11

平安银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *浦东建设 10 3 6 2/9簿记建档 浦发银行 AA+ 2/11 2/12

======================================================================================= *陕西煤业 30 30 9 2/9簿记建档 兴业银行 AAA(联合资信)2/10 2/11 化工集团 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *广州珠江 40 20 9 2/9簿记建档 浦发银行 AA+ 2/11 2/12 实业集团 光大银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *瑞银证券 10 3 3 2/11招标 招商银行 AA 2/12 2/13

(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= *兴业证券 55 27 91天 2/11招标 中信银行 AAA 2/12 2/13

(最高发行余额) 广发银行等 ======================================================================================= *吉林森工集团 14 7 12 2/11簿记建档 兴业银行 AA 2/12 2/13 ======================================================================================= *内蒙古鄂 14 3 12 2/13簿记建档 兴业银行 AA 2/15 2/16 尔多斯电力冶金 ======================================================================================= 国家电网 100 100 12 2/9簿记建档 中国银行 AAA 2/10 2/11

中信银行 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 15 12 2/9簿记建档 招商银行 AA+ 2/11 2/12 ======================================================================================= 北京纺织控股 16 7 6 2/9簿记建档 北京银行 AA 2/10 2/11 ======================================================================================= 顾家集团 4.5 2.5 12 2/9簿记建档 中国银行 AA- 2/11 2/12 ======================================================================================= 陕西有色 50 20 12 2/9簿记建档 兴业银行 AAA 2/10 2/11 金属控股集团 ======================================================================================= 华泰证券 121 30 87天 2/9招标 中国银行 AAA 2/10 2/11

(最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 恒泰证券 21 5 91天 2/9招标 招商银行 AA 2/10 2/11

(最高发行余额) ======================================================================================= 国信证券 82 20 3 2/10招标 招商银行 AAA 2/11 2/12

(最高发行余额) ======================================================================================= 招商证券 84 18 3 2/10招标 农业银行 AAA 2/11 2/12

(最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= 江苏法尔 13 4 12 2/10簿记建档 民生银行 AA 2/11 2/12 胜泓昇集团 ======================================================================================= 均胜电子 7 2 12 2/11簿记建档 农业银行 AA 2/13 2/16

中国银行 ======================================================================================= 榕基软件 5 0.5 12 2/11簿记建档 招商银行 AA- 2/12 2/13 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 南方电网 50 50 3 2/9簿记建档 农业银行 AAA 2/10 2/11

中国银行 ======================================================================================= 华数数字 12 6 3 2/9簿记建档 工商银行 AA 2/11 2/12 电视传媒集团 浦发银行 ======================================================================================= 现代牧业集团 18 2 3 2/10簿记建档 建设银行 AA 2/11 2/12 ======================================================================================= 山西潞安 20 10 永续中票 2/10簿记建档 中信银行 AAA 2/12 2/13 矿业集团 ======================================================================================= 云南煤化 14 12 2 2/9-10簿记建档 建设银行 AA 2/11 2/12 工集团 ======================================================================================= 北汽股份 5 5 5 2/11簿记建档 工商银行 AAA 2/12 2/13

中信银行 ======================================================================================= 山西杏花 20 5 5 2/11簿记建档 招商银行 AA+ 2/12 2/13 村汾酒集团 招商证券 ======================================================================================= 河南众品食业 9 5 2 2/11簿记建档 浦发银行 AA- 2/12 2/13 ======================================================================================= 新疆天业 23 8 永续中票 2/12簿记建档 兴业银行 AA+ 2/13 2/15 集团 (每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，每5年票面利率上调300bp) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)