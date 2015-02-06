版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 15:08 BJT

路透基点：海康威视的首笔贷款规模扩大至1.2亿美元--TRLPC

路透香港2月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，杭州海康
威视将首次入市融资案的规模从初始的1亿美元扩大至1.2亿美元，之前已
吸引18家银行参与一般联贷。
    
    汇丰和渣打银行担任牵头行兼簿记行。
    
    已有18家银行承贷：澳新银行、台湾银行、永丰银行、法国巴黎银行
、彰化银行、中国信托商业银行、恒生银行、华南银行、台湾土地银行、
马来西亚银行、兆丰商银、南洋商业银行、三井住友银行、台湾中小企业
银行分享牵头行头衔；意大利西雅那银行、玉山商业银行、第一商业银行
和大华银行分享主办行头衔。
    
    预计协议将在近期签署。
    
    该贷款平均期限是2.325年，较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)
加码265个基点。汇丰还担任额度分配行和文件准备行。
    
    贷款有一年宽限期，之后将分五次每半年不等额偿还：5%（第1次）
、15%（第2次）、20%（第3次）以及30%（第4-5次）。
    
    签约之后，如果在三个月、六个月或九个月时间内，资金动用比例分
别不足30%、60%和100%，则有25个基点的承诺费。
    
    担保人是在深圳上市的杭州海康威视数字技术股份有限公司。所筹资
金将用于再融资和运营资本。(完)
  
 (编译 王颖；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐