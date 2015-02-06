路透基点：海康威视的首笔贷款规模扩大至1.2亿美元--TRLPC

路透香港2月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，杭州海康 威视将首次入市融资案的规模从初始的1亿美元扩大至1.2亿美元，之前已 吸引18家银行参与一般联贷。 汇丰和渣打银行担任牵头行兼簿记行。 已有18家银行承贷：澳新银行、台湾银行、永丰银行、法国巴黎银行 、彰化银行、中国信托商业银行、恒生银行、华南银行、台湾土地银行、 马来西亚银行、兆丰商银、南洋商业银行、三井住友银行、台湾中小企业 银行分享牵头行头衔；意大利西雅那银行、玉山商业银行、第一商业银行 和大华银行分享主办行头衔。 预计协议将在近期签署。 该贷款平均期限是2.325年，较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR) 加码265个基点。汇丰还担任额度分配行和文件准备行。 贷款有一年宽限期，之后将分五次每半年不等额偿还：5%（第1次） 、15%（第2次）、20%（第3次）以及30%（第4-5次）。 签约之后，如果在三个月、六个月或九个月时间内，资金动用比例分 别不足30%、60%和100%，则有25个基点的承诺费。 担保人是在深圳上市的杭州海康威视数字技术股份有限公司。所筹资 金将用于再融资和运营资本。(完) (编译 王颖；审校 高琦)