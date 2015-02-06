路透基点：海康威视的首笔贷款规模扩大至1.2亿美元--TRLPC

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，杭州海康 威视将首次入市融资案的规模从初始的1亿美元扩大至1.2亿美元，之前已 吸引18家银行参与一般联贷。 汇丰和渣打银行担任牵头行兼簿记行。 已有18家银行承贷：澳新银行、台湾银行、永丰银行、法国巴黎银行 、彰化银行、中国信托商业银行、恒生银行、华南银行、台湾土地银行、 马来西亚银行、兆丰商银、南洋商业银行、三井住友银行、台湾中小企业 银行分享牵头行头衔；意大利西雅那银行、玉山商业银行、第一商业银行 和大华银行分享主办行头衔。 预计协议将在近期签署。 该贷款平均期限是2.325年，较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR) 加码265个基点。汇丰还担任额度分配行和文件准备行。 贷款有一年宽限期，之后将分五次每半年不等额偿还：5%（第1次） 、15%（第2次）、20%（第3次）以及30%（第4-5次）。 签约之后，如果在三个月、六个月或九个月时间内，资金动用比例分 别不足30%、60%和100%，则有25个基点的承诺费。 担保人是在深圳上市的杭州海康威视数字技术股份有限公司。所筹资 金将用于再融资和运营资本。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。