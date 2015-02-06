中国票据市场：转贴利率本周先涨后回稳，因降准放水拉低资金利率

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月6日 - 中国票据市场本周转贴利率先涨后回稳；因春节假期临近及密集IPO叠加来袭，周初流动性紧势一度加剧，但央行随后意外降准并拉低资金利率，票据市场利率也随之掉头回落。
交易员称，长假临近，企业的资金需求也明显减少，导致票源有限，也是推低转帖利率的因素之一，而若资金面能平稳度过下周新股IPO的考验，短期内转贴利率或还有下行空间。
“央行开了水龙头以后，短期(资金)利率下去了，本来2月初是涨的，现在回到跟1月下旬差不多了，看这个样子，估计节前还要下，”上海一银行交易员表示。
银行间资金市场周五宽松依旧，主要回购利率大多续跌。降准的利好效应继续发酵，资金供给不改充裕；尽管下周面临新股密集IPO，但在央行保驾护航下，料春节前流动性不会有太大压力。
中国央行自周四（5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；对小微企业贷款占比达到标准的城商行、非县域农商行额外降低存款准备金率0.5个百分点，对农业发展银行额外降低存款准备金率4个百分点。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------------
周五 5.3433/5.2607 5.3591/5.2649 5.4535/5.3314
上周五 5.2604/5.1683 5.2730/5.1843 5.3632/5.2184
------------------------------------------------------------
变动 +8.29bp/+9.24bp +8.61bp/+8.06bp +9.03bp/+11.30bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.3091%，上周五为5.2380%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。