中国票据市场：转贴利率本周先涨后回稳，因降准放水拉低资金利率

路透上海2月6日 - 中国票据市场本周转贴利率先涨后回稳；因春节假期临近及密集IPO叠加来袭，周初流动性紧势一度加剧，但央行随后意外降准并拉低资金利率，票据市场利率也随之掉头回落。

交易员称，长假临近，企业的资金需求也明显减少，导致票源有限，也是推低转帖利率的因素之一，而若资金面能平稳度过下周新股IPO的考验，短期内转贴利率或还有下行空间。

“央行开了水龙头以后，短期(资金)利率下去了，本来2月初是涨的，现在回到跟1月下旬差不多了，看这个样子，估计节前还要下，”上海一银行交易员表示。

银行间资金市场周五宽松依旧，主要回购利率大多续跌。降准的利好效应继续发酵，资金供给不改充裕；尽管下周面临新股密集IPO，但在央行保驾护航下，料春节前流动性不会有太大压力。

中国央行自周四（5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；对小微企业贷款占比达到标准的城商行、非县域农商行额外降低存款准备金率0.5个百分点，对农业发展银行额外降低存款准备金率4个百分点。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.3433/5.2607 5.3591/5.2649 5.4535/5.3314

上周五 5.2604/5.1683 5.2730/5.1843 5.3632/5.2184

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变动 +8.29bp/+9.24bp +8.61bp/+8.06bp +9.03bp/+11.30bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.3091%，上周五为5.2380%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。