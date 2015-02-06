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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 15:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元普遍挫跌，美国非农报告前交投淡静

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    * 澳元/美元上涨0.53%，美元/日圆跌0.20%，欧元/美元微跌0.07%，
美元/马币(林吉特)下挫0.64%
    * 日经指数收高0.82%，沪综指挫跌2.15%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数上扬0.11%，10年期美债收益率报1.8084%，布兰特原油涨2.5%
    * 希德两国财长话不投机，欧洲央行举措重创希腊银行股 
    * 澳洲总理称将在党内会议上力抗对其领导层的挑战 
    * 中国下调银行存款准备金率，对银行的帮助更甚借款人[nL4N0VF1R
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    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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