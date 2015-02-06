台湾航空：复兴航空失事班机黑盒子显示发动机熄火--飞安委员会

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透台北2月6日 - 台湾飞安委员会周五表示，根据寻获的黑盒子解读结果显示，复兴航空 失事班机在起飞后2分钟内发动机熄火。
该委员会在记者会上公布黑盒子的初步解读结果。
复兴航空一架载有58名人员的小型客机，周三近午在台北市坠河失事。截止今日下午1点的统计，已确认35人死亡，15人受伤，八位旅客仍待搜救。
以下为飞安会解读的黑盒子时序列表：
GE235班机于台北时间10:51:13获松山塔台颁发起飞许可。
起飞后并于10:52:33.8时接获塔台请求连系台北近场台。
近五秒后（10:52:38.3时），驾驶舱出现主要警告声响，组员随即于10:52:43.0时提及将一号发动机油门收回，并约在10:53:00时开始讨论发动机熄火程序。
约六秒后（10:53:06.4时），飞航组员再次提及收回一号发动机油门，并确认二号发动机熄火。
10:53:12.6时至1053:18.8时，驾驶舱第一次出现失速警告声响。10:53:19.6时，组员提及一号发动机已经顺桨并断油，约两秒后再次出现失速警告声响。
飞航组员于10:53:34.9时向松山塔台呼叫mayday并告知engine flameout(发动机熄火)。
10:54:09.2时，组员多次呼叫重新开车。10:54:34.4时驾驶舱出现第二次主要警告声响，0.4秒后纪录器录到不明声响，飞航纪录器于10:54:36.6时停止记录。(完) (记者 金迈克; 撰写 林妙容; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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