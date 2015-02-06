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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 15:15 BJT

表格：韩国公债和公债期货周五收盘价

路透首尔2月6日 - 以下为韩国债市周五收盘价：

                                  今日收盘价   上日收盘价
    -------------------------------------------------------
    韩国公债期货           108.76        108.73
    10年期公债收益率  2.273%        2.278%
    五年期公债收益率   2.050%        2.057%
    -------------------------------------------------------
    注：*为三年期公债近月期约报价。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
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