《中国数据观测》预计1月出口增6.3%进口降3.0%，贸易顺差高位持稳

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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* 公布内容: 中国2015年1月进出口数据
* 公布时间: 2月8日（周日） --调查结果 :
指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构
数
出口(%) 6.3 -10.0~10.1 9.7 10.6 21
进口(%) -3.0 -8.0~2.0 -2.4 10.0 21 贸易顺差(亿美元) 489 175~585 496.1 318.6 19
--数据要点：
路透综合21家机构预测中值结果显示，受外需回暖力度减弱影响，1月出口增速或较上月回落至6.3%；而全球大宗商品价格的下跌，再加上内需的持续低迷料导致当月进口同比下降3.0%；因此贸易顺差或达到489亿美元，接近去年11月544.7亿美元的纪录高点。
出口方面，国内投行--中金发布报告认为，发达经济体分化叠加新兴经济受到外部冲击，外需延续阶段性弱势，出口增速或将有所回落。
“综合来看，外贸总体处于弱势的可能性大，考虑圣诞节过后出口季节性减弱，春节位置可能影响1月出口增速。”该投行并预计1月出口增速将降至8.7%附近。
不过中金对1月进口表现持相对乐观态度，认为该月进口增速很可能较上月有所回升。
“尽管房地产市场逐步边际改善，但总体依然弱势，内需低迷继续拖累一般贸易进口，叠加全球贸易总体趋弱拖累加工贸易进口，进口需求依然低迷。不过，春节靠后可能导致进口增速较高，1月进口增速有所回升的可能性大。”中金预计1月进口同比增长0.5%。
然而参与路透调查的机构中有略超一半的机构认为1月进口跌幅将较上月扩大。
瑞银就认为，大宗商品价格大跌会继续拖累名义进口金额，因此估计1月进口会同比再跌4%。
该投行并预计，出口、进口的差异表现可能会推动1月外贸顺差创下590亿美元的新高。
不过瑞银同时表示，由于1月份实体经济数据有限、淡季期间的表现不太具有指示性，再加上春节因素干扰，真实的经济运行状况难以把握。
“在我们看来，3月份宏观数据才是对实体经济真实运行状况最好的衡量，有可能会决定未来两个季度的政策走向。”瑞银称。
中国2014年全年出口同比增长6.1%，进口增0.4%；进出口总值增3.4%，全年7.5%的外贸增长目标落空。市场预计今年进出口形势料略有改善，出口强于进口导致的高顺差格局料延续。
为培育新的外贸增长点，国务院总理李克强1月底常务会议上曾指出，促进重大装备和优势产能“走出去”，开展产能合作，实现互利共赢，不仅是扩大国际投资经贸合作的重要机遇，可以形成新的外贸增长点，也是国内产业优化升级的重要抓手。
商务部对外贸易司副司长支陆逊在周四的发布会上表示，为促进中国铁路装备出口，将加快标准国际化建设和企业诚信体系建设，未来会通过中介对外发布企业诚信指数。
以下为本次路透调查结果：
机构 出口 进口 贸易顺差
（同比%） （同比%） （亿美元） High Frequency 10.1 0.1 52.40 西南证券 6.5 -3.2 50.80 ING金融市场 4.0 -6.0 50.80 德意志银行 3.5 2.0 35.70 兴业证券 -10.0 -8.0 25.00 国信证券 6.1 -1.9 47.90 华宝信托 6.3 1.7 49.00 光大证券 3.0 -5.0 17.50 瑞士信贷 0.0 -4.0 ~ 招商证券 3.4 -5.9 49.30 华融证券 9.0 1.0 48.90 中信证券 6.6 -1.4 48.10 交通银行 3.5 -2.0 42.70 巴黎银行 7.0 -4.0 53.30 美国银行 8.0 -4.0 55.60 瑞穗证券 3.8 -3.0 45.00 兴业银行 -2.0 -7.0 38.00 瑞银 9.2 -4.2 58.50 法国兴业银行 8.0 0.0 48.40 巴克莱银行 6.5 -1.0 ~ 中金 8.7 0.5 49.10
注：～为数据无法提供。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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