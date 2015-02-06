版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 15:28 BJT

全球金市：金价持稳观望美国数据，但恐创七周以来最大周线跌幅

根据路透对分析师的调查，1月非农就业岗位可能增长23.4万个；而12月为增长25.2万个。若果真如此，将是连续第12个月就业岗位增幅超过20万个，时间跨度为1994年以来最长。

0650GMT，现货金 涨0.2%报每盎司1,267.20美元。金价本周迄今已跌1.2%，恐录得12月19日止当周以来最大单周跌幅。

金价1月涨8.4%，为三年来最大单月涨幅，受美国第四季经济成长大幅减缓的消息提振。

美国4月期金 升0.4%报每盎司1,267.80美元。

瑞穗银行表示，市场预计美国1月就业仍将强劲增长，该数据不太可能带来重大改变，因油价剧烈波动是美联储利率政策的一个主要变数。

金市亦关注希腊情势进展，本周希腊不确定性上升支撑金价。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 截至周四的黄金持仓增至2,486万盎司，为9月以来最高。

中国黄金协会周五称，中国去年黄金消费下降24.7%至886吨，但中国产出则攀升5.5%。

---------------0650GMT-----------------------------

价格 变动 涨跌% 今年迄今

现货金 1267.20 2.80 +0.22 7.07

现货银 17.25 0.00 +0.00 10.15

现货铂金 1249.85 -1.20 -0.10 4.16

现货钯金 793.98 1.58 +0.20 0.16

COMEX期金 1267.80 5.10 +0.40 7.07

COMEX期银 17.29 0.09 +0.52 10.81

汇率

欧元/美元 1.1462

美元/日圆 117.27

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 蔡美珍/李爽/王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐