全球金市：金价持稳观望美国数据，但恐创七周以来最大周线跌幅

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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根据路透对分析师的调查，1月非农就业岗位可能增长23.4万个；而12月为增长25.2万个。若果真如此，将是连续第12个月就业岗位增幅超过20万个，时间跨度为1994年以来最长。
0650GMT，现货金 涨0.2%报每盎司1,267.20美元。金价本周迄今已跌1.2%，恐录得12月19日止当周以来最大单周跌幅。
金价1月涨8.4%，为三年来最大单月涨幅，受美国第四季经济成长大幅减缓的消息提振。
美国4月期金 升0.4%报每盎司1,267.80美元。
瑞穗银行表示，市场预计美国1月就业仍将强劲增长，该数据不太可能带来重大改变，因油价剧烈波动是美联储利率政策的一个主要变数。
金市亦关注希腊情势进展，本周希腊不确定性上升支撑金价。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 截至周四的黄金持仓增至2,486万盎司，为9月以来最高。
中国黄金协会周五称，中国去年黄金消费下降24.7%至886吨，但中国产出则攀升5.5%。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今
现货金 1267.20 2.80 +0.22 7.07
现货银 17.25 0.00 +0.00 10.15
现货铂金 1249.85 -1.20 -0.10 4.16
现货钯金 793.98 1.58 +0.20 0.16
COMEX期金 1267.80 5.10 +0.40 7.07
COMEX期银 17.29 0.09 +0.52 10.81
汇率
欧元/美元 1.1462
美元/日圆 117.27
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译/审校 蔡美珍/李爽/王丽鑫)
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