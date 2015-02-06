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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 15:26 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,566亿韩元，连续第二日卖超

路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当
日在韩国股市卖超1,566亿韩元，为连续第二日卖超。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     2月 6日      -156.6     -104.0         244.3
     2月 5日      -115.8     -109.9         219.3
     2月 4日       225.5       26.8        -245.0
     2月 3日       -30.4       14.3          14.5
     2月 2日         3.9      -50.6          31.5
     1月30日       -95.3      -32.4         144.1
     1月29日      -242.0      123.3         109.0
     1月28日       -66.0      186.3        -130.7
     1月27日        76.8       94.6        -197.2
     1月26日      -109.2      -84.2          73.5
     1月23日       100.1      -95.5        -110.1
     1月22日        61.1      -89.3         -86.3
     1月21日        69.8     -158.7         -11.4
     1月20日        32.4      170.5        -211.2
     1月19日       -25.9      162.8        -143.8
    ----------------------------------------------
    本月以来       -67.4     -223.5         264.6
    ----------------------------------------------
    今年以来    -1,106.4     -892.5         488.1
    ---------------------------------------------- (完)
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