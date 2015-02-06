表格：外资在韩国股市卖超1,566亿韩元，连续第二日卖超

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当 日在韩国股市卖超1,566亿韩元，为连续第二日卖超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 2月 6日 -156.6 -104.0 244.3 2月 5日 -115.8 -109.9 219.3 2月 4日 225.5 26.8 -245.0 2月 3日 -30.4 14.3 14.5 2月 2日 3.9 -50.6 31.5 1月30日 -95.3 -32.4 144.1 1月29日 -242.0 123.3 109.0 1月28日 -66.0 186.3 -130.7 1月27日 76.8 94.6 -197.2 1月26日 -109.2 -84.2 73.5 1月23日 100.1 -95.5 -110.1 1月22日 61.1 -89.3 -86.3 1月21日 69.8 -158.7 -11.4 1月20日 32.4 170.5 -211.2 1月19日 -25.9 162.8 -143.8 ---------------------------------------------- 本月以来 -67.4 -223.5 264.6 ---------------------------------------------- 今年以来 -1,106.4 -892.5 488.1 ---------------------------------------------- (完)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。